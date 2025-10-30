全球股市10月繳出亮眼成績單，新興亞股牛氣沖天，進一步帶動亞股基金放閃。統計至28日，MSCI新興亞洲指數10月來漲幅近5%，優於整體新興市場4.2%。隨台、韓股市近月屢創歷史新高，主動選股操作的亞股基金漲勢更為亮眼。

理柏資訊統計至10月28日，投信投顧公會分類中的亞洲區域股票型基金，10月來平均漲幅達6.4%，居各類區域股票型基金之冠。其中，元大新興亞洲、復華亞太神龍科技、第一金亞洲科技、國泰亞洲成長及統一新亞洲科技能源等五檔基金同期間漲幅更逾一成。

法人表示，台、韓等新興亞洲國家及美、日位處AI重要供應鏈，相關利多題材進一步帶動亞太相關股市及產業投資價值，建議透過區域布局的亞股基金掌握中長線科技趨勢商機。

復華亞太神龍科技基金經理人王萬里表示，預估亞太市場持續受惠AI新科技趨勢，相關創新能力佳、具產業龍頭地位之企業仍將是後續佈局相關利多題材首選，看好資料中心、電力設備、軟體等題材表現機會，布局配置擴及美、日、韓及兩岸三地股市，以分散投資組合因應市場波動。

復華亞太成長基金經理人林光佑指出，過去一個月亞太市場持續上漲，反映美國降息後吸引資金流入股市以及AI類股相關投資商機，預期亞太地區在企業獲利持續溫和成長下，後市表現仍可期。

亞洲科技股受惠全球AI紅利大爆發，包括台灣、日本、韓國及中國大陸是重要受惠地區，今年亞洲股票基金也見亮眼表現，漲幅逼近四成的第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲指出，聯準會降息帶動全球資金寬鬆，加上科技企業獲利高成長，支撐相關個股持續走升，第4季仍將觀察美國貿易政策變化、各國政策紅利、及消費動能等影響。

黃筱雲說，各國強化AI發展，AI基礎建設持續推動，對半導體的需求強勁。此外，AI終端新品持續推出，智慧手機、智慧眼鏡、人形機器人、無人自駕車等，也成為財報正向及股市持續高位的重要支撐動能。

韓國今年漲幅居亞股之冠，國泰投信指出，南韓總統李在明上任後，持續推動資本市場改革與發展，有助提振外資信心，今年以來韓國綜合股價指數已上漲70%。