債券ETF受益人數連減五周，總受益人數續創今年新低，在聯準會預期將啟動降息之際，非投等債由於期望報酬較佳，吸引市場關注，市場法人表示，在目前國際情勢不明之際，建議可伺機布局相關ETF。

根據集保中心公布的23日最新債券ETF受益人統計資料顯示，債券ETF整體受益人上週減少5,147人，連續五周減少，整體今年來減少17.2萬人，總受益人來到192.7萬人，續創下今年新低。

進一步觀察今年來債券ETF受益人單檔表現，前十名中有4檔是非投等債，顯示其相對受到投資人青睞，其中以群益優選非投等債（00953B）年增27,581人人氣最旺，也是唯一增加人數超過2萬人的債券ETF，另外，其餘上榜的還有，第一金優選非投債、主動中信非投等、凱基美國非投等債等。

群益優選非投等債經理人李忠泰指出，債市布局仍建議以息收為考量並選擇優質非投等債為核心配置，採全球布局投資策略，以達到多元分散抗波動之效果。此因當前市場雖面臨川普政策的不確定性，但整體景氣仍具韌性，企業財報穩健，聯準會維持緩步降息下，歷史經驗顯示，非投等債期望報酬較佳。

李忠泰表示，從聯準會於開始本波降息以來，非投等表現即將對亮眼，聯準會後續緩步降息機率高，搭配當前企業財報與展望仍佳，有利非投等債基本面穩健，再加上當前非投等債殖利率仍居歷史區間相對高位水準，吸引力佳，進場勝率高，後續表現可期。

聯準會在9月宣布降息1碼後，主席鮑威爾明確表示，這是預防性降息，接下來市場仍高度預期年底前持續降息的可能性，第一金優選非投債ETF經理人王心妤分析，美國經濟持續穩健，第3季經濟成長率預估達3.8%，衰退可能性低，具備高殖利率優勢的非投資等級債券可望持續受惠降息所帶來的資金行情，推升表現空間。