非投等債 伺機布局

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

債券ETF受益人數連減五周，總受益人數續創今年新低，在聯準會預期將啟動降息之際，非投等債由於期望報酬較佳，吸引市場關注，市場法人表示，在目前國際情勢不明之際，建議可伺機布局相關ETF。

根據集保中心公布的23日最新債券ETF受益人統計資料顯示，債券ETF整體受益人上週減少5,147人，連續五周減少，整體今年來減少17.2萬人，總受益人來到192.7萬人，續創下今年新低。

進一步觀察今年來債券ETF受益人單檔表現，前十名中有4檔是非投等債，顯示其相對受到投資人青睞，其中以群益優選非投等債（00953B）年增27,581人人氣最旺，也是唯一增加人數超過2萬人的債券ETF，另外，其餘上榜的還有，第一金優選非投債、主動中信非投等、凱基美國非投等債等。

群益優選非投等債經理人李忠泰指出，債市布局仍建議以息收為考量並選擇優質非投等債為核心配置，採全球布局投資策略，以達到多元分散抗波動之效果。此因當前市場雖面臨川普政策的不確定性，但整體景氣仍具韌性，企業財報穩健，聯準會維持緩步降息下，歷史經驗顯示，非投等債期望報酬較佳。

李忠泰表示，從聯準會於開始本波降息以來，非投等表現即將對亮眼，聯準會後續緩步降息機率高，搭配當前企業財報與展望仍佳，有利非投等債基本面穩健，再加上當前非投等債殖利率仍居歷史區間相對高位水準，吸引力佳，進場勝率高，後續表現可期。

聯準會在9月宣布降息1碼後，主席鮑威爾明確表示，這是預防性降息，接下來市場仍高度預期年底前持續降息的可能性，第一金優選非投債ETF經理人王心妤分析，美國經濟持續穩健，第3季經濟成長率預估達3.8%，衰退可能性低，具備高殖利率優勢的非投資等級債券可望持續受惠降息所帶來的資金行情，推升表現空間。

延伸閱讀

貝森特證實了！聯準會新主席5人名單出爐 川普年底前決定人選

市場觀望氛圍濃...美債殖利率波動小 辣媽「週三決勝」：長天期留意壓力

金錢多重宇宙：鯖魚、聯準會、比特幣…從貨幣看懂通膨、金融危機、關稅貿易戰

原物料ETF 挑逾三個月

相關新聞

非投等債 伺機布局

債券ETF受益人數連減五周，總受益人數續創今年新低，在聯準會預期將啟動降息之際，非投等債由於期望報酬較佳，吸引市場關注，...

年終消費季 有利全球股市

每年的11月、12月是全球節慶消費旺季，包括雙11購物節、感恩節、耶誕節等，適逢部分產業旺季與企業釋出明年展望，有助帶動...

全球平衡基金新寵兒 今年平均報酬率7%-10%

平衡、多重資產主題基金藉由風險風散及優化股債布局策略，帶動績效及規模明顯成長，躍升今年來投信發行規模逾百億元海外基金旗艦...

日本多重資產 擁雙利多

日本日經225指數衝上50,000歷史新高之後高檔震盪，法人指出，日股長線看好，但漲多難免波動。投資人可以布局日本多重資...

越股「迎黃金十年」 長線旺

雖然越南房地產龍頭 Novaland債務違約一度壓抑市場情緒，但分析指出，此為單一事件，未改變越南經濟強勁成長與政策利多...

外資上周賣超台股15.5億美元 新興亞股失血 僅加碼泰國、印尼

川習會將登場，外資上周對新興亞股僅買超兩個市場，即泰國及印尼，買超金額都只有2億多美元；賣超以對台股賣超15.5億美元最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。