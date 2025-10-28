越股「迎黃金十年」 長線旺

雖然越南房地產龍頭 Novaland債務違約一度壓抑市場情緒，但分析指出，此為單一事件，未改變越南經濟強勁成長與政策利多的結構性趨勢。專家認為，越南股市正迎來「黃金十年」，投資人可透過單筆或定期定額方式進場，布局越股商品，掌握長線利基。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷指出，越股年底前仍具上漲空間，受惠五大利多：一是經濟基本面強勁，製造業與出口動能推升第3季GDP創三年新高；二是資金流動性充沛，新增開戶數連續三個月破20萬戶，顯示散戶信心不減；三是政策題材加持，政府擴大基建與財政激勵方案帶動企業獲利；四是新興市場升級題材，可望吸引更多主、被動資金進駐；五是外資續入。

根據摩根大通估算，越南獲得富時羅素宣佈將越南從「邊境市場」升級為「次級新興市場」後，全球指數型基金可能會向越南股市注入約13億美元，相當於在富時新興市場全市值指數中的0.34%比重，以當前市值規模算，約有22檔越南股票可能被納入該指數成分名單。

根據理柏資料，2020年8月至2025年9月期間，若每月定期定額投入資金，一年累積報酬率達15.6%，2年為19.7%，3年則高達24.9%。建議穩健型投資人可採定期定額方式分批布局，積極型投資人則可在回檔時把握單筆進場時機。

越南人口紅利與基建改革，將推動企業獲利與資本市場深化。另參考台灣1996年晉升MSCI新興市場指數經驗，入摩前後股市皆走出一波多頭行情。當時單筆投資進場一年報酬率達33.9%，定期定額亦有12.2%。市場預期越南若順利升級，同樣有望複製台灣模式，成為下一個新興市場焦點。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，隨越南明年正式升格新興市場，將進一步帶動外資回流，國際券商預估本次升級將吸引60至80億美元外資流入，樂觀情境下有望突破百億美元。今年前九月的外國直接投資（FDI）到位資金達188億美元，創下五年新高，近五年投資金額也逐年攀高。