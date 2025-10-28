日本多重資產 擁雙利多

日本日經225指數衝上50,000歷史新高之後高檔震盪，法人指出，日股長線看好，但漲多難免波動。投資人可以布局日本多重資產基金，同時投資日股、日本不動產投資信託基金（REITs）及日本優質企業發行的美元債券，在控制風險的前提下，兼顧息收及資本利得。

聯邦投信總經理莊雅晴指出，日本經濟已走出過去失落的30年，未來預期將迎向經濟的正向循環。

聯邦投信推出聯邦日本收益成長多重資產基金，希望能為投資人掌握日本的完整投資潛力，布局日股、日本REITs與日企美元債，讓投資人能當日本公司的股東、房東與債主，進可攻退可守。

莊雅晴表示，日本經濟進入正循環，推升企業獲利持續創高，加上股股價淨值比仍低於美股，潛力有待釋放；日本REITs目前屬於折價狀態，上升周期即將來臨，且具備穩定配息的機制，可望有股息與資本利得空間；精選日本企業美元債的產業分布多元，信評多為投資等級債，息收佳且穩定，冀望為基金降低波動度。

聯邦日本收益成長多重資產基金將於11月3-7日募集，提供新台幣、日圓與美元三種幣別，並設有季配息機制。基金風險報酬等級為RR3，適合追求穩健收益與多元配置的投資人。

聯邦日本收益成長多重資產基金經理人王棋正表示，基金同時結合兩大投資顧問團隊，在國內極罕見。

日股方面，聯邦聘任日本第一大壽險日本生命旗下的日生資產管理（Nissay Asset Management），借助其龐大的日股管理資源與在地經驗；日本REITs則是委請德意志資產管理不動產股票基金（DWS RREEF），RREEF的REITs投資經驗超過50年。