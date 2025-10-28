全球平衡基金新寵兒 今年平均報酬率7%-10%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
全球平衡基金 新寵兒。聯合報系資料照
平衡、多重資產主題基金藉由風險風散及優化股債布局策略，帶動績效及規模明顯成長，躍升今年來投信發行規模逾百億元海外基金旗艦熱門標的。

根據理柏資訊統計截至10月27日，依投信投顧公會分類，全球平衡型、跨國組合股票型、多重資產型基金，今年來類型平均報酬介於7-10%，表現不輸全球一般股票型。

其中復華全球平衡、安聯AI收益成長多重資產、凱基收益成長多重資產、瀚亞多重收益優化組合等逾百億元基金，今年來規模明顯增長，幅度達三成至八成，成為科技、中國主題基金之外的海外基金投資亮點。

投信法人表示，平衡、多重資產主題基金吸引投資人青睞，也凸顯面對屢創新高的多頭牛市，希望藉由更多元的投組配置，降低市場不確定性帶來的震盪風險，同時又能獲取各股債資產投資收益機會。

復華全球平衡基金經理人胡家菱表示，景氣溫和增長、降息趨勢重啟、企業獲利預估加速上修，市場情緒面仍未過熱，且季節性亦進入有利股市上漲期間，建議維持股票部位偏多，搭配評價仍偏低的公債投資等級債配置。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞指出，美國聯準會未來一年將進入溫和降息循環，持續挹注市場流動性，此外，觀察OECD領先指標年增率緩步向上，顯示全球景氣位於擴張中期，加上市場預期2026年企業獲利均能維持在雙位數以上成長，有利全球股市維持多頭趨勢，AI相關應用科技題材，仍是布局全球股市主軸。

今年來績效逾二成，表現亮眼的元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，近期全球股市倚靠AI動能及寬鬆預期，持續維持高評價。

