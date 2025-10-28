年終消費季 有利全球股市

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

每年的11月、12月是全球節慶消費旺季，包括雙11購物節、感恩節、耶誕節等，適逢部分產業旺季與企業釋出明年展望，有助帶動投資氣氛，統計過去十年全球主要股市在11月、12月的平均累計報酬全數為正，其中以台灣股市最為強勢，平均上漲4.7%。

除了台股表現亮眼，其次依序為美國道瓊4.5%、香港4.5%、美國NASDAQ 4.2%、德國4.2%、美國S&P500指數4.0%。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，基於基本面持堅，加上電子與資通族群獲利成長趨勢仍具延續性，帶動近期台股表現屢創新高。

後市來看，隨著美國AI巨頭投資規模持續增加，AI硬體商機擴大，關鍵電子零組件族群受益漲價潮或規格提升需求，預料台灣相關供應鏈可望持續受惠；非電族群可留意降息受惠金融及受惠長期趨勢的傳產類股龍頭，整體仍看好台股表現。

台股漲勢休息 下跌44點、收27,949點 台積電下跌5元收1,475元

10檔含積量4成以上台股ETF 周漲幅排名曝光

台積電力守平盤之上 台股狹幅震盪 震盪中醞釀新一波攻勢

台股開高震盪 一度失守2萬8千點

非投等債 伺機布局

債券ETF受益人數連減五周，總受益人數續創今年新低，在聯準會預期將啟動降息之際，非投等債由於期望報酬較佳，吸引市場關注，...

全球平衡基金新寵兒 今年平均報酬率7%-10%

平衡、多重資產主題基金藉由風險風散及優化股債布局策略，帶動績效及規模明顯成長，躍升今年來投信發行規模逾百億元海外基金旗艦...

日本多重資產 擁雙利多

日本日經225指數衝上50,000歷史新高之後高檔震盪，法人指出，日股長線看好，但漲多難免波動。投資人可以布局日本多重資...

越股「迎黃金十年」 長線旺

雖然越南房地產龍頭 Novaland債務違約一度壓抑市場情緒，但分析指出，此為單一事件，未改變越南經濟強勁成長與政策利多...

外資上周賣超台股15.5億美元 新興亞股失血 僅加碼泰國、印尼

川習會將登場，外資上周對新興亞股僅買超兩個市場，即泰國及印尼，買超金額都只有2億多美元；賣超以對台股賣超15.5億美元最...

