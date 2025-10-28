年終消費季 有利全球股市

每年的11月、12月是全球節慶消費旺季，包括雙11購物節、感恩節、耶誕節等，適逢部分產業旺季與企業釋出明年展望，有助帶動投資氣氛，統計過去十年全球主要股市在11月、12月的平均累計報酬全數為正，其中以台灣股市最為強勢，平均上漲4.7%。

除了台股表現亮眼，其次依序為美國道瓊4.5%、香港4.5%、美國NASDAQ 4.2%、德國4.2%、美國S&P500指數4.0%。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，基於基本面持堅，加上電子與資通族群獲利成長趨勢仍具延續性，帶動近期台股表現屢創新高。

後市來看，隨著美國AI巨頭投資規模持續增加，AI硬體商機擴大，關鍵電子零組件族群受益漲價潮或規格提升需求，預料台灣相關供應鏈可望持續受惠；非電族群可留意降息受惠金融及受惠長期趨勢的傳產類股龍頭，整體仍看好台股表現。