固定收益型 資金停泊

受油價勁揚、川習會時間確定，市場風險偏好再起，美國十年期公債殖利率回升至4%之上。過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金140.3億美元，其中美國債市獲淨流入91.4億美元，歐洲與亞洲債市分別獲14.6億與3.8億美元淨流入。

由債券品質分類，投資等級債市淨流入70.9億美元，非投資等級債市淨流入18.2億美元。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，考量美國經濟應不至於陷入衰退、通膨仍高於聯準會目標，以及財政赤字壓力，聯準會若持續採取風險管理式降息因應就業市場走弱，預期公債殖利率曲線將進一步轉陡，長天期公債殖利率回揚風險存在，較看好存續期間短的公司債市機會。

針對近期債市，安聯投信表示，美國政府停擺進入第22天，創史上第二長紀錄。美國政府自10月1日以來陷入停擺，避險情緒繼續支撐美債，債市多數收漲，其中新興市場主權債表現最佳。

就基本面來看，新興市場經濟相當穩固，IMF預期整體新興市場2025年經濟成長率可達4.2%，且財政狀況穩健。供給方面，近期新興市場主權債發行量提升，9月發行量達435億美元，高於今年其餘月份，甚至是2024年同期三倍。新發行債集中於短天期部位。不過固定收益資產利差持續緊縮，部分投資人擔心當前新興市場債評價面偏高，但此類情況雖仍將維持一段時間，料不太可能有顯著擴大情形，特別是美國財政擴張之下。

安聯投信指出，國際油價若持續走跌有助壓低整體消費者物價，市場預期如油價續跌，加上聯準會如市場預期降息，殖利率有望進一步回落。歐洲央行官員發言普遍滿意當前通膨放緩速度和借貸成本水平，多數人表示不傾向於調整貨幣政策，除非經濟前景出現重大變化。此外，在企業財報利多及經濟數據真空支撐下，非投資級債謹慎延續漲勢。