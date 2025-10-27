高含「積」ETF績效驚人掀熱潮 00923單周大漲3.2%

受美股收高激勵，台股昨（27）日盤中突破28,000點，尾盤漲幅收斂，收在27,993點新高。權王台積電（2330）盤中也創1,500元歷史天價，帶動含積量高的台股ETF績效長紅。

觀察台股ETF中，共有39檔成分股中有台積電，依持有比率來看，富邦科技持有70.2%最多，其次為元大台灣50、富邦台50持有61.7%，其他包括群益台ESG低碳50等共12檔台股ETF都有四成以上的持股，隨台積電股價上揚，這些含積量高的台股ETF績效也連帶水漲船高，近一周則以群益台ESG低碳50（00923）漲3.2%表現最為亮眼。

據了解，群益台ESG低碳50在10月初放寬台積電權重上限，目前持有台積電比率已超過41%，隨大盤上漲能力更佳。

群益台ESG低碳50 經理人邱郁茹表示，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息循環開啟、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。

持有逾台積電40%台股ETF概況

邱郁茹指出，AI需求旺盛，帶動今年台灣出口表現強勁，主計處大幅上修今年經濟成長率至4.4%，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。

整體看來，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。台灣廠商在半導體設計、先進封裝、電源模組與散熱製程等領域具備完整供應體系與高競爭力，可望在AI運算浪潮中持續受惠。

新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯分析，台積電日前法說釋出樂觀展望，反映先進製程需求強勁，另台積電在AI相關客戶需求維持穩健，並非僅由單一客戶驅動；非AI終端市場在拉庫存接近尾聲後，目前產能已觸底並出現溫和復甦。

尤其現階段AI仍屬早期階段，離過熱仍有明顯距離，未來全球料將持續擴大AI基建投資，最大的受惠族群中，又半導體股將扮演開路先鋒。

全球AI應用持續擴張，各科技巨頭啟動AI軍備競賽後，急需龐大運算資源，將推動算力紅利成長，與龐大運算新商機到來，嘉惠台灣半導體類股。