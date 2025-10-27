外資上周賣超台股15.5億美元 新興亞股失血 僅加碼泰國、印尼

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
川習會將登場，外資上周對新興亞股僅買超兩個市場，即泰國及印尼，買超金額都只有2億多美元；賣超以對台股賣超15.5億美元最多，其次是南韓的5.9億美元，其他市場則都在2億美元以下。新興亞股上周漲跌互見，以南韓大漲5.1%最強，其次是印尼漲4.5%、泰國漲3.1%。

今年以來，外資對新興亞股以買超台股51.9億美元最多，其次是南韓的29.8億美元；賣超則以對印度賣超161.7億美元最多，其次是越南的44億美元。今年以來，主要新興亞股以南韓漲68.4%最優，再來是越南的30.4%、台股的21.5%，菲律賓跌逾9%最弱。

外資上周大賣台股，加權指數仍上漲0.8%。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，目前台股帶量多頭排列，且整體表現為有基之彈，受惠於AI、高效能運算及雲端產業等需求持續熱絡。美股進入超級財報周，相關國際龍頭大廠的展望與營運表現，將牽動台廠相關供應鏈，也將成為市場發展的風向球。

安聯投信台股團隊表示，未來企業導入AI應用將有增無減。AI模型業者須掌控算力基礎設施，才能支應未來高速成長需求。能高度配合晶片廠商開發需求的台灣零組件供應鏈將最受惠。

外資10月來買超印度。群益印度中小基金經理人向思穎分析，印度央行上修2026財年實質國內生產毛額（GDP）成長率從6.5%調升至6.8%。基本面改善，吸引外資回補，為股市帶來支撐。目前印度大型股已率先表態上漲，預期市場信心逐步回升，中小型股也將隨之上揚，值得期待。

越南股市不畏外資賣超，今年來漲幅居亞股第二。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，胡志明指數於10月中創下新高1,794點後高檔震盪，短線受地產、金融與消費等族群漲勢熄火影響。不過，越南今年前三季外國直接投資（FDI）為五年新高，房地產受惠政策支持，貨幣持續寬鬆，顯示經濟正在成長主升段。

