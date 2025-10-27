多頭牛市助攻 投信發行海外基金規模破百億逾30檔

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
海外百億基金近半年規模增加排行。(資料來源：理柏資訊、投信投顧公會)
近半年多頭牛市助攻，帶動投信海外各類型基金規模突破百億標的超過30檔，其中跨國平衡、多資產型基金在績效突出帶動下，規模增長表現不輸全球科技、美國股票等熱門基金標的。

根據投信投顧公會及理柏資訊統計顯示，目前投信發行海外各類型基金檔數超過600檔，受惠近半年多頭行情走勢，帶動規模超過100億元則已超過30檔，近半年規模增加超過10億元基金前十強，除了聚焦科技主題的全球股票型及美國股票型之外，跨國平衡、多資產型基金也吸引投資人布局，並占了一半比例。

其中復華全球平衡、凱基收益成長多重資產、安聯AI收益成長多重資產、元大全球優質龍頭平衡等四檔基金，在近半年累積雙位數報酬帶動下，進一步推升規模增長表現名列前茅。

投信法人表示，目前整體環境有利多頭行情續行，若擔心單一市場及產業波動風險，後市布局建議可透過全球化布局的平衡型、多資產型基金，藉由股票及債券部位的彈性調整配置，參與多重趨勢上漲契機，同時因應景氣循環波動，追求中長線超額投資報酬機會。

復華全球平衡基金經理人胡家菱表示，近半年全球股市驚驚漲，帶動各主要市場屢創歷史新高，儘管短期因貿易戰議題再度浮出檯面使行情出現震盪，不過整體經濟維持擴張與企業獲利上修，支持股市上漲，預期在溫和降息環境、股市情緒為過熱下，多頭趨勢有望延續，建議可維持股票偏多配置，此外，由於美國聯準會降息有利債市表現，後續降息幅度預期將牽動債券價格上漲速度，建議逢殖利率高點可布局美債，參與降息循環下的債市收益機會。

