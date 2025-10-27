聽新聞
六檔台股基金近一月績效勝大盤 群益、合庫各兩檔上榜表現佳
近一個月台股表現亮麗頻創新高，台股基金績效也受到拉抬，觀察近一月台股基金績效表現，包括群益馬拉松基金、群益奧斯卡、統一中小、兆豐台灣金傳精選股息合庫台灣高科技合庫台灣基金共六檔打敗大盤，表現相對出色。群益及合庫投信旗下各有兩檔基金上榜。
群益投信台股投研團隊表示，主動式台股基金的優勢在於，投資組合可隨時因應市況進行動態調整，國際金融市場波動劇烈，台股同樣深受牽動，這也更加突顯出在政策雜音紛擾籠罩下，主動操作、彈性調整持股風格來應對多變局勢的必要性。台股不管大盤漲跌仍有不少個股持續強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，投資人不妨以台股基金或是主動式台股ETF來作為投資工具。
群益馬拉松基金暨主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。不過，在多空因素皆有影響下，預期台股仍是選股不選市表現。看好類股布局方面，著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群；非電部分，則看好生技、居家生活、運動休閒、金融等區塊。
