快訊

AI假醫師影片流竄！別讓「假健康資訊」害了真性命 專家授3招防範

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書穩交女友非同一人

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

聽新聞
0:00 / 0:00

六檔台股基金近一月績效勝大盤 群益、合庫各兩檔上榜表現佳

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
六檔近一月績效勝大盤的台股基金。(資料來源：CMoney)
六檔近一月績效勝大盤的台股基金。(資料來源：CMoney)

近一個月台股表現亮麗頻創新高，台股基金績效也受到拉抬，觀察近一月台股基金績效表現，包括群益馬拉松基金、群益奧斯卡、統一中小、兆豐台灣金傳精選股息合庫台灣高科技合庫台灣基金共六檔打敗大盤，表現相對出色。群益及合庫投信旗下各有兩檔基金上榜。

群益投信台股投研團隊表示，主動式台股基金的優勢在於，投資組合可隨時因應市況進行動態調整，國際金融市場波動劇烈，台股同樣深受牽動，這也更加突顯出在政策雜音紛擾籠罩下，主動操作、彈性調整持股風格來應對多變局勢的必要性。台股不管大盤漲跌仍有不少個股持續強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，投資人不妨以台股基金或是主動式台股ETF來作為投資工具。

群益馬拉松基金暨主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。不過，在多空因素皆有影響下，預期台股仍是選股不選市表現。看好類股布局方面，著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群；非電部分，則看好生技、居家生活、運動休閒、金融等區塊。

延伸閱讀

台股早盤越過28,000點、大漲逾600點刷新高 台積電走揚50元再戰新高

台股「連假後沒有廉價」！郭哲榮預告：將大噴、挑戰2萬8

台股三利多助攻 四大名師看好後市…大盤本周衝關28K

台股高息ETF穩穩賺 多檔標的繳出翻倍報酬率

相關新聞

多頭牛市助攻 投信發行海外基金規模破百億逾30檔

近半年多頭牛市助攻，帶動投信海外各類型基金規模突破百億標的超過30檔，其中跨國平衡、多資產型基金在績效突出帶動下，規模增...

六檔台股基金近一月績效勝大盤 群益、合庫各兩檔上榜表現佳

近一個月台股表現亮麗頻創新高，台股基金績效也受到拉抬，觀察近一月台股基金績效表現，包括群益馬拉松基金、群益奧斯卡、統一中...

企業獲利可望上修、美國下調關稅等利多撐腰 印度基金分批布局

印度股市近期反彈強勁，顯示短期多頭趨勢延續。投信法人指出，隨印度央行啟動降息，銀行類股漲勢凌厲，領先大盤表現，中小型股則...

風險資產 有望續強

雖然風險資產價格已不便宜，但法人指出，人工智慧（AI）題材持續發酵、企業獲利強勁、降息預期、全球經濟比預期更有韌性等利多...

台股高息ETF穩穩賺 多檔標的繳出翻倍報酬率

觀察規模前五大季配高股息ETF報酬率（以市價含息計算）翻倍所花費的天數，其中，元大高股息、國泰永續高股息、元大台灣高息低...

短債商品 人氣強強滾

受惠於聯準會9月重啟降息，債市投資迎來順風，短天期投等債與公債因資產品質佳，並兼顧收益來源，加上存續期短，所面臨的利率風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。