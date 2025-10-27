雖然風險資產價格已不便宜，但法人指出，人工智慧（AI）題材持續發酵、企業獲利強勁、降息預期、全球經濟比預期更有韌性等利多可望延續，可望帶動風險資產續強。

德意志資產管理（DWS）全球投資長維達（ Vincenzo Vedda）指出，當前市場顯然受到「選擇性認知」影響。降息預期與AI題材持續推升股市，尤其是美股。

儘管目前面臨的風險清單冗長，包括貿易衝突、地緣政治緊張、通貨膨脹黏性高、政治與社會不確定性、美國勞動市場疲弱及房市數據低迷等，但都仍未阻擋美股S&P 500指數反彈或那斯達克科技股走強。唯有金價持續攀升，顯示投資人對避險的需求高居不下。

本周微軟、蘋果、亞馬遜、字母、Meta等五大重量級科技股將密集公布財報，備受矚目。美國財報季開跑以來，表現穩健。根據彭博資訊，到22日為止，已有22.6%的S&P 500指數成分股公布財報，71.6%營收優於預期，平均年增8.3%；81.4%獲利優於預期，平均年增13.1%。

Factset統計到18日為止，S&P 500指數獲利預估將成長8.5%。其中，科技、金融、公用事業、原物料等類股將實現雙位數獲利成長，分別成長21%、18.2%、17.3%、13.1%。

富蘭克林投顧指出，最近市場開始討論泡沫，但目前看來仍缺少「投機過度」此一關鍵因素，尚未出現市場情緒歡騰、無差別買進股票、脫離金融現實等現象。事實上，在旺盛AI基礎設施需求下，近年推動AI發展的科技巨頭的企業獲利與自由現金流量仍強勁，截然不同於1990年代後期由英特爾、思科、微軟、戴爾等四騎士領軍的科技行情。市場強烈期待美國聯準會將於本周降息。若最終降息幅度低於市場預期，反而是利多，因為代表美國經濟更健康，有助進一步支持企業獲利成長與股市表現。