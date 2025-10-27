企業獲利可望上修、美國下調關稅等利多撐腰 印度基金分批布局

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
印度基金 分批布局。聯合報系資料照

印度股市近期反彈強勁，顯示短期多頭趨勢延續。投信法人指出，隨印度央行啟動降息，銀行類股漲勢凌厲，領先大盤表現，中小型股則相對疲弱。整體而言，對印度股市維持中性偏多的看法，建議投資人可採分批布局方式，進場投資印度基金。

瀚亞投信表示，印度股市具備五項利多因素，有望支撐多頭格局持續。包括基本面優於市場共識，企業獲利有望上修；市場預期印度央行本季將再度降息。

還有GST減稅後，預期將有更多刺激措施陸續推出；美國下調對印度課徵的關稅；外資（FPI）持股部位目前處於歷史低點，資金回流可望進一步推升股市。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，印度自2024年下半年以來經濟成長放緩，加上相對估值偏高及國際關稅議題所引發的波動，皆為主要修正因素。

然而，隨著消費旺季展現強勁動能，加上中長期基本面持續穩健向上，在估值已獲得修正的情況下，印度股市未來幾個月有望重拾動能，表現可期。

台新印度基金經理人黃俊晏表示，印度8月PMI創15年新高，顯示採購經理人信心無懼關稅威脅。

此外，央行RBI在8月雖未降息，但消費者物價指數（CPI）僅2.0%，且GST新制有感降稅，都給予RBI更多降息空間，皆可望刺激消費與經濟。

由於經濟成長與企業獲利上修空間大，延續正向循環，包括經濟成長強勁、提振人民所得、政府稅收增加、政策支持經濟等，且企業獲利已扭轉下修趨勢，因此股市跌深具補漲空間。

黃俊晏指出，去年10月以來外資賣超與印度股市盈餘下修同步，如今盈餘開始上修，可望吸引外資回補。

此外，定期定額與內資買超力道增強，內資買超可望改寫年度最高紀錄，力抗外資賣超，有助支撐股價。

操作上，產業配置上以金融、工業、可選消費、房地產、能源為主，持股以業績穩定的大型股為核心，並搭配爆發力較強的中小型股，以及跌深且業績能見度高的國營事業股。

