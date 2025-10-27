短債商品 人氣強強滾

受惠於聯準會9月重啟降息，債市投資迎來順風，短天期投等債與公債因資產品質佳，並兼顧收益來源，加上存續期短，所面臨的利率風險相對低，因而獲得市場關注。

統計投信發行基金平均有效存續期間低於五年的短天期投等債與公債ETF近期表現，近20日都繳出正報酬佳績，顯示市場對於短債ETF配置需求仍旺。

在配息方面，短天期投等債與公債ETF也同樣提供投資者收益布局選擇，以日前公告首次預估配息金額的群益ESG投等債0-5ETF（00985B）來看，每股配發金額為0.048元，預估年化配息率近5.7%，表現不俗，將於11月5日除息，想參與領息的投資人最晚須在11月4日買進。

群益投信債券ETF研究團隊表示，今年來在降息預期變化與關稅政策的影響下，資金也更加傾向於配置波動度偏低，但也具備收益特性的短天期債。

根據EPFR數據顯示，今年來短天期債基金周周吸金，今年來資金流入近2,256億美元，相較長天期債基金的330.6億美元，明顯更受市場青睞。