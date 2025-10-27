快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

短債商品 人氣強強滾

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

受惠於聯準會9月重啟降息，債市投資迎來順風，短天期投等債與公債因資產品質佳，並兼顧收益來源，加上存續期短，所面臨的利率風險相對低，因而獲得市場關注。

統計投信發行基金平均有效存續期間低於五年的短天期投等債與公債ETF近期表現，近20日都繳出正報酬佳績，顯示市場對於短債ETF配置需求仍旺。

配息方面，短天期投等債與公債ETF也同樣提供投資者收益布局選擇，以日前公告首次預估配息金額的群益ESG投等債0-5ETF（00985B）來看，每股配發金額為0.048元，預估年化配息率近5.7%，表現不俗，將於11月5日除息，想參與領息的投資人最晚須在11月4日買進。

群益投信債券ETF研究團隊表示，今年來在降息預期變化與關稅政策的影響下，資金也更加傾向於配置波動度偏低，但也具備收益特性的短天期債。

根據EPFR數據顯示，今年來短天期債基金周周吸金，今年來資金流入近2,256億美元，相較長天期債基金的330.6億美元，明顯更受市場青睞。

美股財報亮眼、通膨溫和 四大指數創高 台積ADR漲1.5%

降息受惠股 四族群閃亮 法人點名國巨、富邦金等可留意

美9月CPI增幅低於預期…Fed下周會議料將維持降息路線 美股期指漲200點

0050奪回雙冠王！市值型當道、高股息退潮？網：哪天大跌又有人說領息好安心

企業獲利可望上修、美國下調關稅等利多撐腰 印度基金分批布局

印度股市近期反彈強勁，顯示短期多頭趨勢延續。投信法人指出，隨印度央行啟動降息，銀行類股漲勢凌厲，領先大盤表現，中小型股則...

風險資產 有望續強

雖然風險資產價格已不便宜，但法人指出，人工智慧（AI）題材持續發酵、企業獲利強勁、降息預期、全球經濟比預期更有韌性等利多...

台股高息ETF穩穩賺 多檔標的繳出翻倍報酬率

觀察規模前五大季配高股息ETF報酬率（以市價含息計算）翻倍所花費的天數，其中，元大高股息、國泰永續高股息、元大台灣高息低...

全球市場觀測站／日政局趨穩 股價向上

上周全球股市走勢震盪，美中貿易緊張情勢升溫，加上企業財報影響，美股轉趨高檔震盪，日股在高市早苗確定成為日本首任女性首相後...

債券指數型 買氣大噴發

投資人等了九個月，終於等到美國聯準會（Fed）在9月重啟降息循環。資金流向顯示，在9月熱銷的十檔境內基金/ETF中，債券...

