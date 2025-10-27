全球市場觀測站／日政局趨穩 股價向上

快訊

美中經貿談判為「川習會」建立正面架構 川普：樂觀以對

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

上周全球股市走勢震盪，美中貿易緊張情勢升溫，加上企業財報影響，美股轉趨高檔震盪，日股在高市早苗確定成為日本首任女性首相後走高，日經225指數有向5萬點關卡叩關之勢。債市方面，聯準會可望再度降息，投資級公司債以及新興、邊境債相對突出。

美中貿易爭端成為市場關注焦點，為了避免受到中國限制稀土出口的影響，美國與澳洲簽署稀土協議，另外傳出貿易美國總統川普考慮對美國軟體出口中國採取更嚴格限制。

野村投信表示，美中爭端仍在，若進一步升溫，不確定性將使位於高檔的股市順勢拉回整理。持續進行的第3季財報季也是影響市場的重要因素，晶片製造商德州儀器每股盈餘略差於預期，且第4季財測低於市場預估，網飛第3季財報亦不如預期。

不過，整體而言，美國企業財報表現相當亮眼，根據巴克萊統計，目前約85%公司繳出優於預期的成績。

