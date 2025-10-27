快訊

債券指數型 買氣大噴發

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

投資人等了九個月，終於等到美國聯準會（Fed）在9月重啟降息循環。資金流向顯示，在9月熱銷的十檔境內基金/ETF中，債券ETF就占七檔，其他三檔包括貨幣市場基金、高股息ETF及不動產證券化ETF各一檔，與8月債券ETF僅一檔、貨幣市場基金高達六檔的情況形成強烈對比。

境內基金資訊觀測站統計，在9月，群益台灣精選高息（00919）單月熱賣95億元高居冠軍。00919最新規模突破4,100億元，在所有ETF排名第四大，這也是9月十大熱銷境內產品中唯一一檔台股ETF。

群益台灣精選高息在9月除息，雖然配息金額低於前一季，但仍是連續第十季維持至少10%的年化配息率，因此吸引資金搶進。其他多檔指標台股高股息ETF在9月面臨沈重賣壓，主要是因為台股9月以來不斷改寫歷史新高，投資人逢高出脫台股ETF。

9月熱銷亞軍則是群益ESG投等債0-5，這檔ETF在9月掛牌，淨流入金額逾73億元。群益投信認為，Fed降息節奏難以掌握，在市場動盪時，短天期債券抗震防禦能力更強。這檔新產品延續群益投信的債券ETF三高原則，也就是ESG高標準標的、高品質企業（BBB評級）、高票面利率（目前鎖定4.5%及以上）。

在9月人氣最高的七檔債券ETF全都是投資等級債ETF。其中，只有群益ESG投等債0-5是短天期債ETF，其他六檔則全都是長天期債ETF，天期至少10年起跳，甚至是20年。這六檔熱銷債券ETF依人氣依次為國泰投資級公司債、群益ESG投等債20+、群益投資級金融債、台新美A公司債20+、凱基A級公司債、國泰20年美債，9月吸金金額介於37.6-66.4億元不等。

統一強棒貨幣市場基金在9月吸金近50億元，反映部分投資人居高思危，資金轉進停泊貨幣市場基金。到9月底，這檔基金規模已成長到1,097億元，今年來成長超過一倍，顯示退場觀望的資金仍多。

復華富時不動產在9月進帳逾35億元。這檔ETF同樣是在9月除息，年化配息率約8.4%，雖低於前一季的11.1%，但仍相當有吸引力。投資人看好不動產投資信託基金（REITs）受惠於降息環境，推升這檔ETF規模節節上揚。

