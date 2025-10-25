短天期非投等債 買點來了

市場預期聯準會（Fed）本月底有機會再次降息，令債市投資機會受到關注，該買哪種債券更是重要課題。法人表示，聯準會再度啟動降息循環，有利於企業籌資，再加上整體經濟仍呈現強勁成長，可伺機布局短天期非投資等級債券ETF，已獲取較佳收益。

儘管今年以來中美貿易大戰一波接一波，但整體經濟環境仍將保持韌性，投信法人認為，進入衰退的可能性低，因而非投等債發行公司體質仍優，利息保障倍數高於長期均值，加上非投等債因具收益優勢與低存續特性，故市場對這類高息券種的配置偏好延續，表現仍值留意。

當前市場面臨美中關稅緊張局勢、美國政府暫時停擺等考驗，對市場增添不確定性。因而投資人仍希望將部分資金佩對於資產品質佳、具穩健收益特性的投資等級債券、公債，但也有些投資人希望在債券商品中，找到收益相對高的產品。

第一金優選非投債(00981B)經理人王心妤表示，聯準會在9月宣布降息1碼後，主席鮑爾明確表示，這是預防性降息，接下來市場仍高度預期年底前持續降息的可能性，且美國經濟持續穩健，第3季經濟成長率預估達3.8%，衰退可能性低，具備高殖利率優勢的非投資等級債券可望持續受惠降息所帶來的資金行情，推升表現空間。

因應市場較大波動變化，王心妤指出，投資組合中宜納入防禦性資產，此時宜挑選存續期較短的債券，強化投資防禦力，同時也較不受利率波動影響，此外，隨著降息，利率有下行空間，也可望帶動債券價格上漲，短天期非投資等級債券ETF正具備進可攻、退可守特性，適時現階段納入資產配置中。

群益ESG投等債0-5經理人謝明志表示，聯準會重啟降息循環，不過，未來降息節奏與強度仍難以掌握，等待時間長短有別對於資產表現亦有影響。在利率環境變化難料下，短天期投等債的優勢在於其存續期間較短，對於利率波動的敏感度相對較低，有助降低投資債券所承擔的利率風險，且也能提供收益。

其中聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上相對穩健，可說是取得收益與利率風險的較佳平衡點，相關短天期債ETF是投資人可多加善用的理財工具。