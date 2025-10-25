基金特蒐／科技四族群 錢景閃亮

兆豐全球基金近一月績效有7.7%，高居國內投信發行的全球股票型基金之冠，而近三月、近六月、今年來也分別上漲14.6%、38.7%、16.4%，整體表現亮麗。展望未來，兆豐全球基金經理人楊寳杉最看好AI應用、半導體供應鏈、能源電網升級、航空航太等四大產業，將是未來投資重點。

近期全球主要股市普遍勁揚，主要是受惠美國聯準會（Fed）9月宣布重啟降息，市場資金動能回流，加上AI投資需求再創高峰。楊寳杉認為，傳統上，第4季為全年表現最佳季度，而今年全球股市更有兩大正向利多，一是美國聯準會降息循環將引進新資金動能，二是AI需求強勁推升企業資本支出，雙引擎同步驅動全球股市投資熱情。

美國短期受通膨與失業率此消彼長的牽制，目前通膨可控，但就業市場降溫下，導致聯準會降息壓力日增；關稅不確定性淡化、企業信心修復，AI資本支出與生產力改善可望推升中長期股市的預期報酬率。

雖然市場對AI投資泡沫有所爭議，但對社會結構及商業活動已經顯示其影響力。AI應用正快速滲透企業營運。根據MIT報告，多達95%的AI試行專案尚未帶來明顯的財務貢獻，未來脫穎而出的，將是少數那些能將AI融入工作流程、技術與決策的先驅者，現在企業積極搶進AI相關建置僅是企業結構改變的開端，站穩AI世代的競爭優勢，迎接AI世代新商機。

楊寳杉表示，近期摩根大通宣布一項為期十年、規模達1.5兆美元的投資計劃，名為「安全與韌性倡議」（Security and Resilience Initiative），將對美國國家安全關鍵行業進行投資，其中100億美元直接入股特定企業，主力投資人工智能、製造業和關鍵礦產等行業。該計劃關注四大關鍵行業：供應鏈與先進製造業、國防與航空航天、能源獨立與韌性以及前沿與戰略技術，該計畫也是對白宮「美國優先」政策的認同，確保美國在新興技術、能源和關鍵基礎設施方面的獨立性及領先性。

全球地緣政治紛爭及自建供應鏈需求，美國工業化及基礎建設重建需求，楊寳杉指出，他看好AI應用及半導體供應鏈，能源電網升級及航空航太，且是未來投資重點產業。基金目前配置以及未來操作以三大方向為主，一、AI應用及先進半導體：AI軟體及商務應用，資料中心及先進製程等相關供應鏈。二、航空航太：商用航空市場復甦，無人化及智能化導入國防設備開發，太空探索是中美競爭的新戰場。三、能源電力：AI算力基礎是電力，能源革命技術興起，基載電力需求推動核能復興。

科技技術創新是推動經濟成長的重要動能，技術破壞式創新更是生產力提升及產業升級的關鍵因素，檢視2000年以來，科技創新驅動每一次股市多頭循環，兆豐全球基金仍將關注技術創新及變革領導公司，鎖定長期具爆發潛力的成長型企業。

操作心法

雞蛋別放在同一個籃子裡

基金操作，須做好深入產業研究，分析產業供應鏈中關鍵技術及零件，並逢低布局提高持股比例，追蹤公司基本面變化及財報分析，秉持長期投資才能有機會獲取超額成長紅利。

關注技術創新及變革領導公司，並鎖定長期具爆發潛力的成長型企業。操作上，投資各國質優及具國際競爭力之個股，並分散投資於不同市場與產業，降低單一市場或產業的風險。

投資小叮嚀

分散配置、逢低加碼

市場不確定性變數增加，建議採分散配置、逢低加碼方式布局。

投資人可評估自身風險承受能力，作為核心配置產品之一。