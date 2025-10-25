專家：把握債券價格甜蜜期

隨著市場預期聯準會在2025年第4季至2026年底間的降息幅度可能多達6碼，投信法人認為，債券市場已進入價格甜蜜期，因後續降息機率仍高，搭配當前企業財報與展望亦佳，債券價格後續表現可期。

近日發布的美國9月ADP就業報告意外爆冷，市場提高聯準會10月底持續降息的預期，美國降息循環確立，進一步提升債市的投資價值。

大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠指出，聯準會正式啟動降息循環，加之中美貿易衝突持續升溫，全球債市氣氛明顯轉多。自今年9月啟動降息之後，聯準會鴿派立場愈加明確，降息之外，聯準會更有望結束縮表，意味未來貨幣政策寬鬆空間更大，現在正是投資人卡位降息初期「高息甜蜜期」的好時點。

郭修誠表示，美國通膨降溫，更重要的是勞動市場展現明顯疲態，代表聯準會很有可能採取更加寬鬆貨幣政策對應，預估2025年至少在11、12月各有一次降息機會，而縮表最快可能會在2026年上半年結束。

國泰投資級公司債（00725B）基金經理人李育齡指出，目前美國聯邦政府因預算協商破局陷入停擺，使得官方經濟數據發布暫時中斷，投資人只能依賴ADP就業報告來觀察勞動市場動向，美國9月ADP就業人數減少3.2萬人，創下逾兩年半以來新低，且遠低於市場預期，加上雖ISM製造業指數稍有改善小幅回升至49.1，但已連續第七個月處於萎縮區間。疲弱的就業數據與製造業動能略微不足，進一步強化市場對聯準會維持寬鬆政策的預期。

群益投信表示，展望後市，聯準會於9月中再度重啟降息，並表示此次為「風險管理式的降息」，且上修後續經濟成長率，暗示後續緩步降息機率高，搭配當前企業財報與展望仍佳，有利非投等債基本面穩健，再加上當前非投等債殖利率仍居歷史區間相對高位水準，吸引力佳，進場勝率高，後續表現可期。