布局債市 槓鈴策略出擊

美國聯準會（Fed）重啟降息，美國經濟可望平穩著陸，有利風險資產，科技股可望續強，黃金也可望受惠於結構利多，摩根投信建議投資人同時做好資產配置，以槓鈴式策略布局公債與非投資等級債。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，在美股持續創下新高、非農就業人數下滑、以及川普政府不斷出招的背景下，市場對於風險資產的信心已開始出現雜音。

不過，許長泰認為，美國經濟數據顯示經濟整體仍處於擴張狀態，企業對人工智慧（AI）的資本支出也持續增加，美國經濟有望平穩著陸。中國大陸則受惠於政策扶持，且最新的「十五五規劃」也正在醞釀中。在美、中兩大經濟體仍處於景氣擴張的前提下，全球風險資產仍有布局的機會。

許長泰指出，自從Fed在9月開啟今年來首次降息後，市場對美國經濟的軟著陸已有預期。目前市場普遍認為Fed下周將再降息1碼（即0.25個百分點），12月還可能再度降1碼，2026年上半年則降息3~4碼。

許長泰補充，比較特別的是，儘管全球經濟仍在擴張，但黃金走勢卻是同步看好。除了各國央行意欲分散儲備貨幣過度集中於美元的風險之外，地緣政治動盪加上美國財政壓力的刺激，也讓投資黃金的需求自2023年起明顯上揚。這種結構性的因素短期內難以改變，因此現階段仍看好黃金的後市。