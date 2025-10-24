印度基金 魅力無法擋

印度股市10月以來外資由賣轉買，截至10月16日，外資回補11.8億美元，淨流入金額在新興亞洲市場中排名僅次於南韓，印度股市也隨之向上，10月以來Sensex指數上漲5.18%，帶動印度相關基金績效。

群益印度中小基金經理人向思穎指出，印度政府積極透過政策刺激消費復甦，尤其以9月推行GST稅率改革效果最佳，讓銷售表現屢傳佳音。

在消費力道明顯回升下，印度企業獲利修正情緒在睽違一年後首次翻正。

此外，市場預期印度12月可能進一步降息，央行並推出22項金融改革以釋放信貸、投資與市場參與的能量，凸顯政府態度由原先的「維穩」，轉為積極刺激成長，有望挹注企業營運表現。展望後市，持續看好受惠於金融改革與經濟成長的金融類股，也可留意地產、可選消費、工業、國防、醫療保健族群表現。

滙豐投信認為，在強勁的宏觀經濟基本面支撐下，儘管今年以來印度股市表現疲弱，後續仍值得關注。滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯分析，相較MSCI亞太地區（日本除外），印度股市估值回落至更為合理區間，全球主要股市在經歷顯著上漲後高檔震盪，印度股市反而有機會迎來資金輪動行情與估值潛在回歸機會。

印度政府近年來推動的政策改革，對市場也產生顯著影響，包括簡化商品服務稅（GST）結構，預計透過稅負調整，釋放約1.8兆印度盧比的家庭儲蓄、刺激國內需求並利多消費性產業，進而帶動企業獲利成長。

群益投信印度研究團隊表示，目前外資極度低配印度，因此有任何利多都可能驅動外資回補。

近日印美兩國關係轉暖，貿易談判露出曙光，加上印度企業獲利持續改善，有效提升市場信心，促使外資逐步回補印度，也驅動印度股市反彈，其中又以金融、地產表現最亮眼。預期在外資持續回流之下，可望提振市場信心，進而激勵中小型股的表現。