印度基金 魅力無法擋

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
印度股市10月以來外資由賣轉買，截至10月16日，外資回補11.8億美元，淨流入金額在新興亞洲市場中排名僅次於南韓，印度股市也隨之向上，10月以來Sensex指數上漲5.18%，帶動印度相關基金績效。（彭博資訊）
印度股市10月以來外資由賣轉買，截至10月16日，外資回補11.8億美元，淨流入金額在新興亞洲市場中排名僅次於南韓，印度股市也隨之向上，10月以來Sensex指數上漲5.18%，帶動印度相關基金績效。（彭博資訊）

印度股市10月以來外資由賣轉買，截至10月16日，外資回補11.8億美元，淨流入金額在新興亞洲市場中排名僅次於南韓，印度股市也隨之向上，10月以來Sensex指數上漲5.18%，帶動印度相關基金績效。

群益印度中小基金經理人向思穎指出，印度政府積極透過政策刺激消費復甦，尤其以9月推行GST稅率改革效果最佳，讓銷售表現屢傳佳音。

在消費力道明顯回升下，印度企業獲利修正情緒在睽違一年後首次翻正。

此外，市場預期印度12月可能進一步降息，央行並推出22項金融改革以釋放信貸、投資與市場參與的能量，凸顯政府態度由原先的「維穩」，轉為積極刺激成長，有望挹注企業營運表現。展望後市，持續看好受惠於金融改革與經濟成長的金融類股，也可留意地產、可選消費、工業、國防、醫療保健族群表現。

滙豐投信認為，在強勁的宏觀經濟基本面支撐下，儘管今年以來印度股市表現疲弱，後續仍值得關注。滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯分析，相較MSCI亞太地區（日本除外），印度股市估值回落至更為合理區間，全球主要股市在經歷顯著上漲後高檔震盪，印度股市反而有機會迎來資金輪動行情與估值潛在回歸機會。

印度政府近年來推動的政策改革，對市場也產生顯著影響，包括簡化商品服務稅（GST）結構，預計透過稅負調整，釋放約1.8兆印度盧比的家庭儲蓄、刺激國內需求並利多消費性產業，進而帶動企業獲利成長。

群益投信印度研究團隊表示，目前外資極度低配印度，因此有任何利多都可能驅動外資回補。

近日印美兩國關係轉暖，貿易談判露出曙光，加上印度企業獲利持續改善，有效提升市場信心，促使外資逐步回補印度，也驅動印度股市反彈，其中又以金融、地產表現最亮眼。預期在外資持續回流之下，可望提振市場信心，進而激勵中小型股的表現。

延伸閱讀

影／黃金近期大漲 楊金龍：民間買氣造成而非各國央行

川普將訪亞洲 採購換降稅聚焦…鬆口川習會仍有變數

印度迎排燈節「光明行情」聚焦印度成長動能、稅改利多與估值回歸潛力

印度16歲少女芒果園遭5男性侵並威嚇封口 她勇敢報警查出疑犯身份

相關新聞

台股基金六強 贏大盤

近一個月台股表現亮麗頻創新高，台股基金績效也受到拉抬，包括群益馬拉松基金、群益奧斯卡、統一中小、兆豐台灣金傳精選股息、合...

投信海外商品 牛市助攻

近半年多頭牛市助攻，帶動投信海外各類型基金規模突破百億標的超過30檔，其中，跨國平衡以及多資產型基金在績效突出帶動下，規...

印度基金 魅力無法擋

印度股市10月以來外資由賣轉買，截至10月16日，外資回補11.8億美元，淨流入金額在新興亞洲市場中排名僅次於南韓，印度...

布局債市 槓鈴策略出擊

美國聯準會（Fed）重啟降息，美國經濟可望平穩著陸，有利風險資產，科技股可望續強，黃金也可望受惠於結構利多，摩根投信建議...

60檔台股基金淨值招財貓 44.8萬受益人賺錢笑呵呵

台股連續兩日創新高，連帶的主動操作的台股基金也績效長紅，根據CMoney統計至10月21日資料顯示，主、被動台股基金表現...

期元大S&P黃金 暫停申購

2025年不僅股票型ETF頻頻創新高，期信商品也表現亮眼，激勵期信ETF投資熱潮再現，總規模再度重返500億元。其中，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。