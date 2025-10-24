投信海外商品 牛市助攻

近半年多頭牛市助攻，帶動投信海外各類型基金規模突破百億標的超過30檔，其中，跨國平衡以及多資產型基金在績效突出帶動下，規模增長表現不輸全球科技、美國股票等熱門基金標的。

根據投信投顧公會及理柏資訊統計顯示，投信發行海外各類型基金檔數超過600檔，規模超過100億元則已超過30檔。觀察近半年規模增加超過10億元的前十強，除聚焦科技主題的全球股票型及美國股票型之外，跨國平衡、多資產型基金也吸引投資人布局，並占了一半比例。

其中，復華全球平衡、凱基收益成長多重資產、安聯AI收益成長多重資產、元大全球優質龍頭平衡等四檔基金，在近半年累積雙位數報酬帶動下，進一步推升規模增長表現名列前茅。

復華全球平衡基金經理人胡家菱表示，近半年來全球股市驚驚漲，帶動各主要市場屢創歷史新高，儘管短期因貿易戰議題再度浮出檯面使行情出現震盪；不過，整體經濟維持擴張與企業獲利上修，支持股市上漲，預期在溫和降息環境、股市情緒為過熱下，多頭趨勢有望延續，可維持股票偏多配置。

此外，由於美國聯準會降息有利債市表現，後續降息幅度預期將牽動債券價格上漲速度，建議逢殖利率高點可布局美債，參與降息循環下的債市收益機會。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示，AI強勁需求、企業獲利成長以及聯準會降息等因素，持續支撐全球股市表現。

不過，市場已提前反映聯準會降息與企業獲利上修的預期，接下來財報與降息路徑的變化，將成為市場波動的主要來源。債市因長期通膨預期上升，使得長期債券殖利率的下行空間受限。美元走弱與高實質殖利率持續吸引資金流入，相較於成熟國家的公債，更看好新興市場當地債的表現。