台股基金六強 贏大盤

近一個月台股表現亮麗頻創新高，台股基金績效也受到拉抬，包括群益馬拉松基金、群益奧斯卡、統一中小、兆豐台灣金傳精選股息、合庫台灣高科技及合庫台灣基金共六檔打敗大盤，表現相對出色。

統一投信台股團隊表示，中美持續在貿易上交鋒，加上台股大盤累積漲幅大，獲利了結賣壓使台股短線呈現高檔震盪。但中美貿易緊張加劇，為雙方累積談判籌碼，實際影響有限。

以基本面和資金面來看，台股中長線仍有望延續多頭趨勢，底氣來自台股企業獲利持續成長、聯準會降息循環帶來的資金利多。產業方面，各國持續加大對AI投資，近期美國大廠訂單消息，也使台股相關供應鏈有望受惠。台積電公布第3季財報，獲利及營收皆優於預期，並調高今(2025)年度營收預估，對明年獲利展望也呈現樂觀，顯示AI需求仍強勁。

群益馬拉松基金暨主動群益台灣強棒ETF （00982A）經理人陳沅易表示，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，預期市場秩序隨各經濟體與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能延續過去成長動能。

在多空因素皆有影響下，預期台股仍是選股不選市表現。看好類股布局方面，著重公司長期發展優勢，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群；非電部分，則看好生技、居家生活、運動休閒、金融等區塊。

合庫台灣高科技基金經理人顧克勤表示，目前支撐市場的三大主軸包括降息預期推動資金流入、政府提出刺激經濟政策及AI產業趨勢的穩健成長。台股在當前高檔的盤勢下，選股優於選市的策略更重要，持續看好產業龍頭公司、新技術領先的公司、對等關稅與半導體關稅受惠的公司，投資人可透過布局台股科技基金，以掌握長期AI趨勢紅利帶動台股行情的投資機會。

群益投信台股投研團隊表示，不管大盤漲跌，不少個股仍持續強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資標的，投資人不妨以台股基金或是主動式台股ETF來作為投資工具。主動式台股基金的投資組合可隨時因應市況進行動態調整，彈性調整持股風格來應對多變局勢的必要性。