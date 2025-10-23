iPhone 17熱賣推升蘋果股價創高 這檔平衡型基金掌握三大利多

美國股市近來表現亮眼，蘋果（Apple）受惠於換機潮來襲，iPhone 17需求熱烈，股價創下歷史新高，進一步激勵市場投資信心。國泰投信指出，美國股債在第4季具備三大利多，包括企業獲利持續成長、AI題材推動科技股表現，以及聯準會重啟降息循環，有望為股債市場注入動能。不過，美國總統川普上任後，政策與地緣政治不確定性成為常態，建議投資人可透過美國股債平衡型基金如國泰美國多重收益平衡基金，動態調整配置狀態，在多變環境中兼顧攻守，掌握長期投資契機。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，美國企業獲利表現強勢，為股市提供穩固支撐。根據FactSet預估，2025年第3季標普500企業獲利年增率可望達8%，有望連續九季維持成長動能。其中，科技類股仍是主要成長引擎，年增率高達20%，半導體族群更以45%的年增率領先群雄，反映美國企業在創新與效率提升方面持續展現競爭力。

范姜佩瑩指出，AI產業的快速發展亦是推動美股多頭的重要動力。AI題材目前分為三大類，包括基礎硬體、軟體技術與人機協作，形成輪動格局，吸引資金持續流入。美國在科技創新領域具備全球領先地位，無論是晶片設計、雲端運算、生成式AI應用等方面，皆展現高度競爭力，受惠程度也最為顯著。隨著AI技術加速落地，相關企業營收與獲利可望持續成長，為股市注入長期動能。

債市方面，國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，聯準會已於9月重新啟動降息，儘管今年上半年未採取降息行動，但根據官員利率點陣圖預估，最快10月將再度降息，且2026至2027年仍將維持降息方向，有利整體債市表現。隨著通膨壓力逐步緩解，市場預期利率將進入下行週期，有助於債券價格回升，亦提升非投資等級債與投資等級債的吸引力。此一環境下，債券資產不僅具備收益潛力，也能在股市波動期間發揮分散風險的效果。

國泰美國多重收益平衡基金鎖定美國優質股債進行布局，透過動態調整配置比例，即時因應市場變化，提升投資組合的防禦與攻擊能力。當市場震盪時，基金可強化債券部位以穩定波動；而在行情回升時，則可加碼具成長潛力的股票部位，掌握上漲契機，基金亦提供多種貨幣級別，包括台幣、美元、人民幣、南非幣與日圓等五大幣別。

根據投信投顧公會9月最新資料，國泰美國多重收益平衡基金在同類型基金當中，績效排名名列前茅，新台幣級別當中的配息B級別、不配息A級別在近3個月排名分別為第二、四名；美元級別的不配息A級別則分別於近一年、近二年、近三年分別霸榜前兩名，今年以來更是排名第一。投資人可依自身需求自由搭配，靈活運用資產配置策略，迎戰市場變局。