快訊

郭富城升格3寶爸！四大天王逃不過「岳父命」 萌娃正面照曝光

防疫走前頭！2018年張麗善雲林率禁廚餘養豬 閣揆賴清德公開反對

美股跌拉低台股早盤下跌逾270點 台積電開低20元

60檔台股基金淨值招財貓 44.8萬受益人賺錢笑呵呵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
淨值新高、受益人五千人以上、規模50億以上的台股基金近一月績效前十名。資料來源：CMoney、投信投顧公會
淨值新高、受益人五千人以上、規模50億以上的台股基金近一月績效前十名。資料來源：CMoney、投信投顧公會

台股連續兩日創新高，連帶的主動操作的台股基金也績效長紅，根據CMoney統計至10月21日資料顯示，主、被動台股基金表現包括群益馬拉松、群益創新科技、安聯台灣科技、統一黑馬等共60檔淨值與大盤同創新高，也讓448,095位受益人都賺錢。進一步觀察這60檔基金受益人五千人以上、規模50億以上的台股基金近一月績效表現，其中以群益馬拉松基金8.33%表現居冠。

群益投信台股研究團隊表示，大盤在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以台股基金，參與台股未來上漲契機。

群益群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。關稅落地以及降息預期提高後，資金仍持續推升台股走高，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。在投資布局上，可聚焦科技趨勢+定價權強的企業，以及內需、零售、百貨、餐飲、旅行、非建設資產股。

群益創新科技基金經理人陳朝政指出，短線上應控管風險，觀察融資餘額快速累積、技術面乖離率擴大的變化。中長期布局仍以AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張。此外，須關注第4季契機，年底為電子旺季與作帳行情，加上資金回補需求，台股中期仍偏多，建議投資人宜把握震盪中的進場機會。

台股指數 群益

延伸閱讀

五檔ETF股價 逆勢衝高

主動式台股ETF 發燒

60檔基金淨值 締新猷

就市論勢／AI永動機受惠股 聚光

相關新聞

60檔台股基金淨值招財貓 44.8萬受益人賺錢笑呵呵

台股連續兩日創新高，連帶的主動操作的台股基金也績效長紅，根據CMoney統計至10月21日資料顯示，主、被動台股基金表現...

期元大S&P黃金 暫停申購

2025年不僅股票型ETF頻頻創新高，期信商品也表現亮眼，激勵期信ETF投資熱潮再現，總規模再度重返500億元。其中，在...

亞太區域基金 吃AI紅利

全球CSP雲端業者持續提高資本支出，2025年成長預期持續上修。法人指出，AI伺服器在2026年仍可望維持明顯成長。隨著...

60檔基金淨值 締新猷

台股昨（22）日拉回百點，但在近日不斷創新高中，有60檔台股基金淨值也刷新紀錄，448,095位受益人都賺錢。

兆豐雙動能 27日開募

傳統的「買入並長期持有」策略，在如今高波動、主題快速切換的環境下已然不足，必須動態適應市場風向。因此，兆豐投信推出「兆豐...

國內12檔 REITs 基金近一周全賺 台新北美收益基金奪周冠軍

美國聯準會（Fed） 對貨幣政策重心已轉變，焦點從防範通膨轉向增加就業，再加上鴿派官員聲量越來越大，未來降息幅度將比市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。