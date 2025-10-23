60檔台股基金淨值招財貓 44.8萬受益人賺錢笑呵呵

台股連續兩日創新高，連帶的主動操作的台股基金也績效長紅，根據CMoney統計至10月21日資料顯示，主、被動台股基金表現包括群益馬拉松、群益創新科技、安聯台灣科技、統一黑馬等共60檔淨值與大盤同創新高，也讓448,095位受益人都賺錢。進一步觀察這60檔基金受益人五千人以上、規模50億以上的台股基金近一月績效表現，其中以群益馬拉松基金8.33%表現居冠。

群益投信台股研究團隊表示，大盤在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以台股基金，參與台股未來上漲契機。

群益群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。關稅落地以及降息預期提高後，資金仍持續推升台股走高，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。在投資布局上，可聚焦科技趨勢+定價權強的企業，以及內需、零售、百貨、餐飲、旅行、非建設資產股。

群益創新科技基金經理人陳朝政指出，短線上應控管風險，觀察融資餘額快速累積、技術面乖離率擴大的變化。中長期布局仍以AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，因其具備高成長性與產業集中度，將驅動台灣出口與獲利持續擴張。此外，須關注第4季契機，年底為電子旺季與作帳行情，加上資金回補需求，台股中期仍偏多，建議投資人宜把握震盪中的進場機會。