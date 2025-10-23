60檔基金淨值 締新猷

台股昨（22）日拉回百點，但在近日不斷創新高中，有60檔台股基金淨值也刷新紀錄，448,095位受益人都賺錢。

進一步觀察淨值新高、受益人逾5,000人且規模50億以上的台股基金近一月績效前十名為：一般型的群益馬拉松、統一黑馬、統一大滿貫及國泰小龍；科技類的安聯台灣科技、群益創新科技基金、統一奔騰基金、國泰科技生化基金及野村高科技基金；統一台股增長則是唯一一檔主動式ETF入榜。這十檔基金以群益馬拉松基金近一個月績效8.33%表現居冠。

群益群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。

關稅落地以及降息預期提高後，資金仍持續推升台股走高，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，持續享有獲利與資本雙漲利多。在投資布局上，可聚焦科技趨勢+定價權強的企業，以及內需、零售、百貨、餐飲、旅行、非建設資產股。

統一奔騰基金也是統一台股增長主動式ETF經理人陳釧瑤表示，美國聯準會降息預期將刺激消費需求，消費電子、軍工、車用等低庫存類股可望出現拉貨潮。台股長線趨勢仍將維持震盪向上。

投資布局方面，仍以AI龍頭股為主軸，重點關注規格升級及具備漲價潛力的零組件族群。

野村投信指出，美國科技巨頭在AI資本支出不減反增，台灣目前占據全球先進製程領先地位，預計到2032年也如此，只要全球對AI投資腳步不停，長期而言，台灣仍將因AI發展而受惠，尤其台灣作為輝達最重要合作夥伴，包含晶圓代工封測系統整合伺服器零組件等相關廠商可連帶成長。