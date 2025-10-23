亞太區域基金 吃AI紅利

全球CSP雲端業者持續提高資本支出，2025年成長預期持續上修。法人指出，AI伺服器在2026年仍可望維持明顯成長。隨著市場逐步進入GB300的轉換期，零組件也將同步升級，法人看好亞洲供應鏈的後市表現，可透過亞太區域基金定期定額布局，參與AI成長。

根據市場預估，中小型CSP快速崛起，成為近期AI訂單上修的關鍵推手。中小型CSP的資本支出占整體CSP比重，將從2024年的7%顯著提升至2025年的12%，2026年更有望達到14%。

法人表示，AI應用端可分為一般AI與主權AI，潛在需求正逐步浮現。2024年企業客戶在高階AI伺服器的採用比例明顯提升，隨著AI應用持續擴散，預期占比將進一步提高。

瀚亞亞洲科技資本家股票基金經理人林元平表示，亞洲地區目前的投資主軸仍聚焦於AI硬體供應鏈與AI應用服務，重點布局上游晶片製造、關鍵零組件及中國科網公司。中小型CSP的AI業務成長強勁，持續看好AI伺服器供應鏈的成長潛力。

亞洲供應鏈的下一波成長動能將來自邊緣AI應用，包括人形機器人與AI手機／PC陸續上市。由於亞洲供應鏈在相關應用中的成本占比高於AI伺服器，預期將帶動新一輪更強勁的成長動能。亞洲供應鏈受惠程度高，建議投資人可採定期定額方式進行布局。統一新亞洲科技能源基金經理人郭智偉指出，主要核心持股在AI伺服器、通訊設備及資料中心相關基礎設施，並加大布局受惠AI應用滲透率上升的軟體應用企業。區域方面，主要投資於美國、台灣、日本以及中國等相關AI供應鏈。

復華亞太神龍科技基金經理人王萬里表示，受惠近期公布的企業財報表現強勁，帶動亞太股市維持多頭格局，儘管短線再出現關稅議題雜音，不過預期對行情影響有限。

整體而言，隨美國聯準會啟動降息、市場資金環境轉趨寬鬆，有利引導資金流向股市，預估以AI等科技股為主軸之市場指數，仍將持續受惠產業需求熱絡而有表現空間，若遇市場震盪建議可偏多操作逢低布局，以美國搭配台、日、韓及陸港股市多元配置，同步掌握全球AI供應鏈的投資商機。