兆豐雙動能 27日開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

傳統的「買入並長期持有」策略，在如今高波動、主題快速切換的環境下已然不足，必須動態適應市場風向。因此，兆豐投信推出「兆豐雙動能組合基金」，運用「雙動能」策略，提供全天候、系統化的新型態資產配置解決方案。

兆豐投信董事長陳佩君指出，近期兆豐投信資產管理規模突破千億元，今年來，兆豐投信旗下不少基金繳出好成績，例如兆豐中國內需A股、兆豐全球元宇宙科技、兆豐全球尖端科技多重資產，以及兆豐日本優勢多重資產等基金，在同類型基金排名均名列前茅。因此，對於即將與基金保管銀行土地銀行合作，將於10月27日起展開募集的「兆豐雙動能組合基金」，也十分有信心。

兆豐投信計量研究團隊表示，當前的投資環境存在兩大痛點：第一、市場多空轉換極快，投資人往往在趨勢形成初期猶豫不決，等到鼓起勇氣進場時，卻已是強弩之末；第二、即使看對了多頭趨勢，全球資產類別五花八門，押錯寶、賺了指數卻賠了錢的狀況也屢見不鮮。

為了解決這個兩難，兆豐投信計量研究團隊運用雙動能指標模型，模型核心很簡單，就是「順勢攻擊，逆勢防守」。首先，透過「動能一指標」，判斷全球市場是處於適合承擔風險的多頭，還是應該保守應對的空頭。在多頭市場，就投入股票型基金、黃金、REITS等子基金，全力捕捉上漲動能，一旦趨勢反轉，便迅速切換至公債、貨幣市場基金等防禦性資產，建立避風港。

