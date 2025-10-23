期元大S&P黃金 暫停申購

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

2025年不僅股票型ETF頻頻創新高，期信商品也表現亮眼，激勵期信ETF投資熱潮再現，總規模再度重返500億元。其中，在買氣推升下，期元大S&P黃金（00635U）逼近募集上限，將自今（23）日起暫停初級市場申購，投資人宜留意合理的折溢價。

據CMoney統計至昨日，期信ETF規模來到541.76億元，創下歷史次高，僅次於21日的553.73億元；10月也是繼2021年3月後，再度重返500億元之上。

以個別規模來看，前五大依序為期街口S&P布蘭特油正2的152.04億元、期元大S&P黃金95.37億元、期元大S&P黃金正2的74.66億元、期元大道瓊白銀60.7億元、期元大S&P日圓正2的45.71億元。

黃金漲勢凌厲，期元大S&P黃金連續13個交易日出現買盤淨申購，目前總發行受益權單位數來到2.16億個，逼近可募集額度上限的2.5億個。

元大投信昨日公告，因基金已發行在外受益權單位總數，已達可募集額度上限，故自23日起暫停受理初級市場申購，但如果受理基金買回，使基金可募集額度上限內剩餘額度達最低申購基數時，亦將於次一營業日開放初級市場申購。因此，投資人若無法進行此基金初級市場申購，仍可透過次級市場交易，委託證券經紀商在次級市場買進。

黃金這波從8月底的3,400美元，兩個月內飆升至4,400美元，短線大幅偏離均線，因此技術面風吹草動極易引發獲利了結買盤出籠，這是多頭行情必然會出現的回檔。黃金的多重利多不變，包括最重要的美國維持謹慎寬鬆將持續支持黃金價格，加上目前多數機構、一般投資人對黃金處於低配，而黃金其實是長期反映貨幣價值降低而上漲，應該要納入資產配置，目前看到機構法人喊出將股債配置調整為股債金配置，對未有規劃買進債券的投資人，也可納入10%至20%的黃金部位。

