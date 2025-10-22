台股基金9月定期定額扣款筆數破50萬 統一奔騰逾3萬筆人氣旺

今年4月川普解放日重挫全球股市，台股一度下挫至1.7萬點附近，使投資人信心崩盤，台股基金定期定額數據5月大縮水。近期台股攀升至2.7萬點，投資人信心回籠，定期定額熱潮迅速回升，9月台股基金定期定額扣款筆數衝破50萬筆，創5月以來的單月新高。其中統一奔騰基金為9月唯一一檔扣款數超過3萬筆的台股基金，穩居台股基金人氣王。

根據投信投顧公會統計顯示，9月台股基金定期定額扣款筆數快速攀高達501,814筆，扣款金額約29.1億元，這兩項數據都是今年5月以來的單月新高紀錄；換算後平均每筆扣款金額逾5,800元，為今年以來單月最高紀錄。

其中統一奔騰基金9月定期定額扣款數達30,095筆；第二至第五名的9月扣款數也都在2萬筆以上，依序分別為國泰中小成長基金、安聯台灣科技基金、統一黑馬基金和國泰小龍基金。

根據CMoney統計至16日為止，近一年來統一奔騰基金漲幅超過38.4%，為這檔基金穩居台股基金人氣王的關鍵。統一投信台股研究團隊指出，台積電法說會明確指出AI需求持續攀升，預期將為台股相關供應鏈注入成長動能，持續看好台股第4季表現。

惟近期股市漲幅較大，且受美國政府關門、中美貿易衝突等雜音干擾，短線上恐震盪加劇。投資人宜以定期定額布局台股基金或主動式ETF，避免追高殺低，穩步建立持股部位，方有機會掌握台股後續成長動能。