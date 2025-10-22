快訊

有必要？藝人閃兵第三波5人「全上銬」嚇壞小孩…警方說明了

豬肉不能賣！衝擊地方美食 阿璋肉圓、阿泉爌肉飯含淚宣布：售完休業

整理包／國內疑爆非洲豬瘟疫情！到底多可怕…11大QA一次看

台股基金9月定期定額扣款筆數破50萬 統一奔騰逾3萬筆人氣旺

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

今年4月川普解放日重挫全球股市，台股一度下挫至1.7萬點附近，使投資人信心崩盤，台股基金定期定額數據5月大縮水。近期台股攀升至2.7萬點，投資人信心回籠，定期定額熱潮迅速回升，9月台股基金定期定額扣款筆數衝破50萬筆，創5月以來的單月新高。其中統一奔騰基金為9月唯一一檔扣款數超過3萬筆的台股基金，穩居台股基金人氣王。

根據投信投顧公會統計顯示，9月台股基金定期定額扣款筆數快速攀高達501,814筆，扣款金額約29.1億元，這兩項數據都是今年5月以來的單月新高紀錄；換算後平均每筆扣款金額逾5,800元，為今年以來單月最高紀錄。

其中統一奔騰基金9月定期定額扣款數達30,095筆；第二至第五名的9月扣款數也都在2萬筆以上，依序分別為國泰中小成長基金、安聯台灣科技基金、統一黑馬基金和國泰小龍基金。

根據CMoney統計至16日為止，近一年來統一奔騰基金漲幅超過38.4%，為這檔基金穩居台股基金人氣王的關鍵。統一投信台股研究團隊指出，台積電法說會明確指出AI需求持續攀升，預期將為台股相關供應鏈注入成長動能，持續看好台股第4季表現。

惟近期股市漲幅較大，且受美國政府關門、中美貿易衝突等雜音干擾，短線上恐震盪加劇。投資人宜以定期定額布局台股基金或主動式ETF，避免追高殺低，穩步建立持股部位，方有機會掌握台股後續成長動能。

台股 定期定額

延伸閱讀

衝關受阻 台股出現漲多拉回、台股歇口氣再戰二萬八

AI 領軍台股闖關 五大觀察重點研判趨勢行情

台股逼近28K 台積閃見1,500…法人看好多頭格局不變

蘋果股價創高 台股資金動能擴散至 AI、集團股

相關新聞

國內12檔 REITs 基金近一周全賺 台新北美收益基金奪周冠軍

美國聯準會（Fed） 對貨幣政策重心已轉變，焦點從防範通膨轉向增加就業，再加上鴿派官員聲量越來越大，未來降息幅度將比市場...

日股再創新高 日多重資產基金當紅 法人看好長線展望

高市早苗當選日本首相，日本股市再創歷史新高。法人指出，日股可望受惠於政策延續及人工智慧（AI）題材，長線展望優，投資人也...

跨國股票型商品 規模連四增

全球股市行情季季高，進一步帶動跨國投資股票型基金規模連四月成長，創今年來次高，其中強勢題材如美股及科技股票、自低檔反彈的...

i17熱賣帶動蘋果股價衝高 海外股票型打「蘋果光」

美股四大指數20日走高，更同步收紅寫下1%以上的漲幅，其中，蘋果單日上漲3.94%，成為盤面上的一大亮點，帶動盤面相關的...

科技基金十強 績效亮眼

台股指數持續創高，以科技股走勢最為亮眼，台股科技基金表現也水漲船高，今年以來前十強的漲幅都在三成以上；法人認為，過去15...

境外基金 單月吸金362億

根據基金資訊觀測站統計，境外基金9月持續吸金，淨流入達362.7億元新台幣。其中，固定收益型產品淨流入291.9億元，平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。