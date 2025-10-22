國內12檔 REITs 基金近一周全賺 台新北美收益基金奪周冠軍

美國聯準會（Fed） 對貨幣政策重心已轉變，焦點從防範通膨轉向增加就業，再加上鴿派官員聲量越來越大，未來降息幅度將比市場預期更大，市場信心恢復，資金回流REITs，帶動國內12檔REITs基金（A級別）近一周全賺，台新北美收益資產證券化基金為唯一大漲逾3%的REITs基金。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，美國REITs目前評價仍偏低，溢價幅度僅約4%，位於過去降息期間溢價幅度在0~20%的下緣，股利率3.9%，相較標普其他產業的高本益比評價，在降息環境下，目前REITs的評價極具吸引力，加上產業基本面上修，多頭行情續航力十足。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國REITs多數次產業獲利持續上修，養老醫療成長性因人口老化趨勢加速而大幅上揚，入住率與租金穩定向上。

資料中心受惠AI加速資本支出，美國一級城市已不夠使用，紛紛拓展至二級城市；工業物流第3季需求拐點出現，整體吸收量大幅提高，租金保持正成長。零售業保持韌性，新建案有限，空間需求依舊。分析師將2025年美國REITs整體獲利增長上調至4.0%，2026年上看6.0%之上。

李文孝表示，美國商辦展望好轉，西岸舊金山商辦上半年轉租庫存已從2024年底的870萬平方英尺下降至660萬平方英尺，人工智慧和新創公司正在轉租領域簽約，今年租戶需求與商辦使用率持續上升，從2025年第1季的300萬平方英尺成長至第2的313萬平方英尺，第2季簽訂租約的租金保持韌性，每平方英尺81.63元，租戶傾向於租用擁有便利設施和景觀的A級辦公空間，以吸引員工重返辦公室。