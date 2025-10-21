跨國股票型商品 規模連四增

全球股市行情季季高，進一步帶動跨國投資股票型基金規模連四月成長，創今年來次高，其中強勢題材如美股及科技股票、自低檔反彈的大中華股票及公用事業等防禦型主題各擁題材利多，規模增長躍居類型前茅。

據投信投顧公會最新統計，境內跨國投資股票型基金規模今年元月創下5,403.9億元波段高點後，因市場震盪及加徵關稅利空衝擊，整體規模開始下滑，4、5月一度跌破5,000億元大關，不過隨利空淡化，全球股市由空翻多，規模自6月起重返成長軌道，並出現連四個月增長，9月底來到5,286.8億元，為今年以來次高水位。

進一步統計自今年1月底以來，共有九檔跨國投資股票型基金規模突破10億元，其中華人世紀基金今年規模增加60億元、累積報酬率逾四成最為突出，此外，摩根中國A股、安聯中國策略及國泰中國內需增長等大中華基金亦受投資人青睞；聯博美國成長入息、復華全球物聯網科技等美股及科技主題基金，規模亦有明顯增長，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金等防禦型公用事業題材，也因行情波動加大吸引資金流入。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，近期美中貿易戰有重燃現象，但整體而言，企業獲利持續成長、總體經濟溫和擴張，有助全球股市維持多頭格局，預期科技等趨勢產業題材，仍是掌握全球股市超額報酬機會投資亮點，若擔心行情波動，建議透過定時定額布局。

安聯中國策略基金經理人蘇泰弘表示，中國今年第2季受消費和出口帶動下，經濟成長率為5.2%，受到關稅衝擊有限。但中美談判期拉長，對全球金融市場仍將波動，A股受惠流動性驅動，第3季以來市場氛圍與技術面轉強。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞指出，受惠美國聯準會重啟降息循環使籌資成本降低，提高經濟軟著陸機會，將支撐科技類股後市表現。