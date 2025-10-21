日股再創新高 日多重資產基金當紅 法人看好長線展望

高市早苗當選日本首相，日本股市再創歷史新高。法人指出，日股可望受惠於政策延續及人工智慧（AI）題材，長線展望優，投資人也可以透過多重資產，分散風險並提高收益。

聯邦投信指出，日本資產正迎來「政策延續、企業轉型、資金回流」三重推力，優質龍頭企業股票具備長期競爭優勢及高現金流，高信評企業美元債兼顧息收及降低波動，不動產投資信託基金（REITs）則受惠於租金成長趨勢，投資人可以布局多重資產基金來參與。

富蘭克林坦伯頓全球股票團隊副總裁邱正松（Chen Hsung Khoo）指出，高市以支持安倍經濟學與保守主義著稱，包含支持積極的財政與貨幣政策立場，也支持國家安全政策，例如增加國防支出與重啟核能發電。另外，高市應該會尊重央行的獨立性，不會干擾央行貨幣政策正常化的進程。

邱正松認為，政治情勢發展不太會影響在日股的投資布局。日股的風險報酬比優於全球主要股市，受惠於企業改革與經濟恢復通貨膨脹，有助於在全球投資組合中分散風險。

富蘭克林坦伯頓日本團隊看好全球AI產業發展浪潮。日本擁有具備高度技術領先、產品品質穩定、全球市占率高優勢的半導體設備製造商，可望參與AI基礎建設蓬勃發展商機。

聯邦投信看好日股持續受惠於結構改革。東京證交所持續推動公司治理與資本效率改革，促使企業更加重視股東報酬。日本經濟產業省也鼓勵上市公司進行策略性併購以提升企業價值，預估2025年併購金額將創2011年以來新高，長線有助強化日股基本面。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，高市主張擴張性財政與戰略性產業投資政策，將為日股注入新動能，尤其AI、半導體與國防等關鍵產業，在政策扶持與資金推動下，具備長線成長潛力，有望推動科技與製造業再度崛起。

張榮仁也提醒，高市的擴張性財政並非毫無代價。減稅與擴張支出政策雖有助於提振短期經濟，但恐推升政府赤字與通膨預期，讓日本長天期債券殖利率續揚，加劇價格波動風險。