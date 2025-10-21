快訊

雙普二會恐破局？ 川普：我不想浪費時間

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

日股再創新高 日多重資產基金當紅 法人看好長線展望

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
日多重資產基金 當紅(路透)
日多重資產基金 當紅(路透)

高市早苗當選日本首相，日本股市再創歷史新高。法人指出，日股可望受惠於政策延續及人工智慧（AI）題材，長線展望優，投資人也可以透過多重資產，分散風險並提高收益。

聯邦投信指出，日本資產正迎來「政策延續、企業轉型、資金回流」三重推力，優質龍頭企業股票具備長期競爭優勢及高現金流，高信評企業美元債兼顧息收及降低波動，不動產投資信託基金（REITs）則受惠於租金成長趨勢，投資人可以布局多重資產基金來參與。

富蘭克林坦伯頓全球股票團隊副總裁邱正松（Chen Hsung Khoo）指出，高市以支持安倍經濟學與保守主義著稱，包含支持積極的財政與貨幣政策立場，也支持國家安全政策，例如增加國防支出與重啟核能發電。另外，高市應該會尊重央行的獨立性，不會干擾央行貨幣政策正常化的進程。

邱正松認為，政治情勢發展不太會影響在日股的投資布局。日股的風險報酬比優於全球主要股市，受惠於企業改革與經濟恢復通貨膨脹，有助於在全球投資組合中分散風險。

富蘭克林坦伯頓日本團隊看好全球AI產業發展浪潮。日本擁有具備高度技術領先、產品品質穩定、全球市占率高優勢的半導體設備製造商，可望參與AI基礎建設蓬勃發展商機。

聯邦投信看好日股持續受惠於結構改革。東京證交所持續推動公司治理與資本效率改革，促使企業更加重視股東報酬。日本經濟產業省也鼓勵上市公司進行策略性併購以提升企業價值，預估2025年併購金額將創2011年以來新高，長線有助強化日股基本面。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，高市主張擴張性財政與戰略性產業投資政策，將為日股注入新動能，尤其AI、半導體與國防等關鍵產業，在政策扶持與資金推動下，具備長線成長潛力，有望推動科技與製造業再度崛起。

張榮仁也提醒，高市的擴張性財政並非毫無代價。減稅與擴張支出政策雖有助於提振短期經濟，但恐推升政府赤字與通膨預期，讓日本長天期債券殖利率續揚，加劇價格波動風險。

延伸閱讀

恭賀高市早苗任日本首相 國民黨：深化台日友誼

盧秀燕恭喜高市早苗任日本首位女首相 「相信台日友好更進一步」

高市早苗成首位女日相 歐盟執委會主席讚「創造歷史」

李在明恭賀高市早苗當選日相 盼在南韓APEC峰會會晤

相關新聞

日股再創新高 日多重資產基金當紅 法人看好長線展望

高市早苗當選日本首相，日本股市再創歷史新高。法人指出，日股可望受惠於政策延續及人工智慧（AI）題材，長線展望優，投資人也...

跨國股票型商品 規模連四增

全球股市行情季季高，進一步帶動跨國投資股票型基金規模連四月成長，創今年來次高，其中強勢題材如美股及科技股票、自低檔反彈的...

i17熱賣帶動蘋果股價衝高 海外股票型打「蘋果光」

美股四大指數20日走高，更同步收紅寫下1%以上的漲幅，其中，蘋果單日上漲3.94%，成為盤面上的一大亮點，帶動盤面相關的...

科技基金十強 績效亮眼

台股指數持續創高，以科技股走勢最為亮眼，台股科技基金表現也水漲船高，今年以來前十強的漲幅都在三成以上；法人認為，過去15...

境外基金 單月吸金362億

根據基金資訊觀測站統計，境外基金9月持續吸金，淨流入達362.7億元新台幣。其中，固定收益型產品淨流入291.9億元，平...

REITs 基金漲相正點 元大不動產基金上揚4.5%最搶眼

美國聯準會（Fed）對貨幣政策重心轉變，焦點從防範通膨轉向增加就業，再加上鴿派官員聲量愈來愈大，未來降息幅度有望比市場預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。