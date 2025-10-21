境外基金 單月吸金362億

根據基金資訊觀測站統計，境外基金9月持續吸金，淨流入達362.7億元新台幣。其中，固定收益型產品淨流入291.9億元，平衡（混合）型產品也有213.5億元的淨流入；相較之下，股票型基金則持續失血，當月淨流出157億元新台幣。9月淨流入前三名皆為固定收益型基金。

整體境外基金在台規模截至9月底逼近4.7兆元，月增2.3%、年增7%。9月淨流入前十名的個別基金中，共有四檔為固定收益型基金、三檔為平衡（混合）型基金、三檔為股票型基金。

根據市場預估，聯準會今年仍有2碼的降息機會。回顧過去五次降息經驗，相較於非投資等級債與美股標普500指數表現，投資等級債表現更為優異；同時在股市大幅修正期間，也具備較強的防禦能力。

瀚亞投信表示，聯準會若再次啟動降息，加上股市漲多，投資人持續增持固定收益基金，以分散投資組合的風險與波動度。隨著關稅不確定性降溫，投資等級債持續呈現淨流入，顯示市場對此類資產的需求依然強勁。

富蘭克林證券投顧認為，聯準會重啟降息，不僅有利於美元計價債市，也可嘉惠各類債市表現。尤其，利差優勢減退不利美元，其他國家當地公債伴隨的貨幣部位可望有匯兌收益挹注。建議可採取以廣納各類債券的美元精選收益複合債型基金，以及公司債型基金為配置核心，並搭配全球當地公債或新興國家當地公債型基金。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博指出，多數成熟國家的財政令人擔憂，新興國家則有較多的政府積極整頓財政以及高債息機會，在選擇持債國上，看重有出口多樣化、內外需求平衡的國家。