科技基金十強 績效亮眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股指數持續創高，以科技股走勢最為亮眼，台股科技基金表現也水漲船高，今年以來前十強的漲幅都在三成以上；法人認為，過去15年台股第4季上漲機率高達87%，電子股續揚動能仍強勁。

第一金電子基金經理人張正中指出，台灣9月出口年成長33.8%，主要來自AI相關半導體年成長27%、資通訊年成長86.88%，以及電子零組件成長25.6%等驅動，有利股市後續表現。不過，9月、10月台股創高以來，法人動作相對保守，散戶熱情參與，7月下旬以來，融資水位增加25.7%，高於大盤漲幅18.5%。

張正中指出，10月底之前要觀察，美國大型企業微軟、臉書、Google、亞馬遜及蘋果等財報公布，重量級台廠法說也將陸續登場，科技企業獲利預期持續成長，還可望受惠第2季匯損回沖；政治面與政策面則留意，10月底於韓國登場的川習會，是否有助緩和美中貿易衝突，聯準會會議再次降息，引導股市進入降息主升段，還有中國大陸的四中全會，新一輪經濟政策受惠產業帶來後市期待。

景順台灣科技基金經理人鄭宗豪表示，當前製造業PMI仍低於長期平均的53.06，且美國總統川普持續公布特定產業關稅，貿易不確定性猶存，加上部分企業關稅成本轉嫁能力低，導致利潤遭受侵蝕，整體經濟呈現軟著陸格局。

全球主要央行可能暫緩貨幣緊縮政策以降低高利率對實體經濟的衝擊。5G布建，AI與電動車投資商機仍在；非必要性消費性產品反而因低基期而可有所表現。

