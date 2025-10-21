i17熱賣帶動蘋果股價衝高 海外股票型打「蘋果光」

美股四大指數20日走高，更同步收紅寫下1%以上的漲幅，其中，蘋果單日上漲3.94%，成為盤面上的一大亮點，帶動盤面相關的海外股票ETF紛紛打上「蘋果光」。

法人指出，iPhone 17在美國和中國的銷售表現強勁，業績開紅盤也帶動股價強勢表態，蘋果20日盤中一度大漲4.8%，最終收盤上漲3.9%，股價改寫分割後的歷史新高，也一舉推升總市值來到3.89兆美元，距4兆美元大關僅差一步之遙。

根據統計至17日，掛牌的海外ETF中總計有23檔打上「蘋果光」，蘋果純度最高的十檔，包括國泰全球品牌50、中信美國創新科技、平衡凱基美國TOP、台新標普科技精選、保德信全球藍籌、貝萊德標普卓越50、統一美國50、統一FANG+、國泰北美科技、富邦NASDAQ，持有蘋果的權重介於8.2%至15.5%間。

進一步從價格表現來看，自美中關稅戰2.0開打以來，這些「蘋果光」ETF報酬介於上漲0.9%至下跌1.01%之間，面對大國關稅角力衝擊市場，表現相對有撐。

平衡凱基美國TOP研究團隊表示，依據FactSet數據統計，美股目前已公布財報的企業中，有76%優於市場預期，高於歷史首周平均的68%，亦略高於上季的73%。

隨著第3季財報陸續報喜，美股續揚可期，已陸續起跑的超級財報周，科技大廠的財報與財測指引將是市場觀察的重中之重，財報成績單不僅驗收指標企業在AI軍備競賽上的階段成果，財測指引中揭示的資本支出規模，也透露各大企業對明年景氣的看法。在預期資本支出將持續擴張帶動下，科技族群仍將是市場資金關注焦點，聚焦布局相關族群的ETF，可望受惠資金浪潮，值得留意伺機分批布局，建立部位參與企業獲利成長契機。

國泰北美科技經理人林淑娟表示，成分股涵蓋微軟、輝達及蘋果等美國科技股，第一大成分股蘋果受惠iPhone 17熱銷推升股價動能。隨著AI競賽將持續帶旺市場，下一步就是AI應用軟體推出的爆發期。