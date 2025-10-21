快訊

雙普二會恐破局？ 川普：我不想浪費時間

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

i17熱賣帶動蘋果股價衝高 海外股票型打「蘋果光」

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
美股四大指數20日走高，更同步收紅寫下1%以上的漲幅，其中，蘋果單日上漲3.94%，成為盤面上的一大亮點，帶動盤面相關的海外股票ETF紛紛打上「蘋果光」。路透
美股四大指數20日走高，更同步收紅寫下1%以上的漲幅，其中，蘋果單日上漲3.94%，成為盤面上的一大亮點，帶動盤面相關的海外股票ETF紛紛打上「蘋果光」。路透

美股四大指數20日走高，更同步收紅寫下1%以上的漲幅，其中，蘋果單日上漲3.94%，成為盤面上的一大亮點，帶動盤面相關的海外股票ETF紛紛打上「蘋果光」。

法人指出，iPhone 17在美國和中國的銷售表現強勁，業績開紅盤也帶動股價強勢表態，蘋果20日盤中一度大漲4.8%，最終收盤上漲3.9%，股價改寫分割後的歷史新高，也一舉推升總市值來到3.89兆美元，距4兆美元大關僅差一步之遙。

根據統計至17日，掛牌的海外ETF中總計有23檔打上「蘋果光」，蘋果純度最高的十檔，包括國泰全球品牌50、中信美國創新科技、平衡凱基美國TOP、台新標普科技精選、保德信全球藍籌、貝萊德標普卓越50、統一美國50、統一FANG+、國泰北美科技、富邦NASDAQ，持有蘋果的權重介於8.2%至15.5%間。

進一步從價格表現來看，自美中關稅戰2.0開打以來，這些「蘋果光」ETF報酬介於上漲0.9%至下跌1.01%之間，面對大國關稅角力衝擊市場，表現相對有撐。

平衡凱基美國TOP研究團隊表示，依據FactSet數據統計，美股目前已公布財報的企業中，有76%優於市場預期，高於歷史首周平均的68%，亦略高於上季的73%。

隨著第3季財報陸續報喜，美股續揚可期，已陸續起跑的超級財報周，科技大廠的財報與財測指引將是市場觀察的重中之重，財報成績單不僅驗收指標企業在AI軍備競賽上的階段成果，財測指引中揭示的資本支出規模，也透露各大企業對明年景氣的看法。在預期資本支出將持續擴張帶動下，科技族群仍將是市場資金關注焦點，聚焦布局相關族群的ETF，可望受惠資金浪潮，值得留意伺機分批布局，建立部位參與企業獲利成長契機。

國泰北美科技經理人林淑娟表示，成分股涵蓋微軟、輝達及蘋果等美國科技股，第一大成分股蘋果受惠iPhone 17熱銷推升股價動能。隨著AI競賽將持續帶旺市場，下一步就是AI應用軟體推出的爆發期。

延伸閱讀

好市多重新上架1進口水果 老饕點頭讚：香甜脆

iPhone 17熱銷 蘋概PCB、光學股勁揚

沒有利空就是做多！直雲：台積電今天1500元、台股邁向28,000

家樂福開賣青森蘋果 主打品種最多、量最大 買指定禮盒再送蘋果吊飾

相關新聞

日股再創新高 日多重資產基金當紅 法人看好長線展望

高市早苗當選日本首相，日本股市再創歷史新高。法人指出，日股可望受惠於政策延續及人工智慧（AI）題材，長線展望優，投資人也...

跨國股票型商品 規模連四增

全球股市行情季季高，進一步帶動跨國投資股票型基金規模連四月成長，創今年來次高，其中強勢題材如美股及科技股票、自低檔反彈的...

i17熱賣帶動蘋果股價衝高 海外股票型打「蘋果光」

美股四大指數20日走高，更同步收紅寫下1%以上的漲幅，其中，蘋果單日上漲3.94%，成為盤面上的一大亮點，帶動盤面相關的...

科技基金十強 績效亮眼

台股指數持續創高，以科技股走勢最為亮眼，台股科技基金表現也水漲船高，今年以來前十強的漲幅都在三成以上；法人認為，過去15...

境外基金 單月吸金362億

根據基金資訊觀測站統計，境外基金9月持續吸金，淨流入達362.7億元新台幣。其中，固定收益型產品淨流入291.9億元，平...

REITs 基金漲相正點 元大不動產基金上揚4.5%最搶眼

美國聯準會（Fed）對貨幣政策重心轉變，焦點從防範通膨轉向增加就業，再加上鴿派官員聲量愈來愈大，未來降息幅度有望比市場預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。