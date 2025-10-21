REITs 基金漲相正點 元大不動產基金上揚4.5%最搶眼

美國聯準會（Fed）對貨幣政策重心轉變，焦點從防範通膨轉向增加就業，再加上鴿派官員聲量愈來愈大，未來降息幅度有望比市場預期更大，市場信心恢復，資金回流REITs，帶動國內12檔REITs基金（A級別）近一個月和近一周都是正成長，近一個月漲幅以元大不動產基金有4.5%最亮眼。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，美國REITs目前評價仍偏低，溢價幅度僅約4%，位於過去降息期間溢價幅度在0~20%的下緣，股利率3.9%，相較標普其他產業的高本益比評價，在降息環境下，目前REITs的評價極具吸引力，加上產業基本面上修，多頭行情續航力十足。

李文孝指出，美國REITs多數次產業獲利持續上修，養老醫療成長性因人口老化趨勢加速而大幅上揚，入住率與租金穩定向上；資料中心受惠AI加速資本支出，美國一級城市已不夠使用，紛紛拓展至二級城市；工業物流第3季需求拐點出現，整體吸收量大幅提高，租金保持正成長。零售業保持韌性，新建案有限，空間需求依舊。分析師將2025年美國REITs整體獲利增長上調至4.0%，明年上看6.0%之上。

REITs是封閉型基金的概念，投資人在公開市場進行交易時的成交價格是根據市場實際的買賣價，如果房地產景氣不好，使得投資人對房地產景氣的預期看壞，將影響REITs的價格。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，雲端轉型及AI運用成長，帶動數據中心擴張，目前全球數據中心供給不足，以美國為例，數據中心租金仍呈上升趨勢，潛在新增供給亦可被預租需求消化，產業供需處健康水準、可望持續推升數據中心REITs收益成長。