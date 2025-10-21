投資級債 ETF 避險利器

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國政府正式進入停擺狀態迄今已近三周，歷史經驗顯示，政治僵局通常會推升市場不確定性，自1995年以來美國政府共關門五次，期間10年期美債殖利率普遍下滑10至30個基點，並推升債市價格大漲。反映在國內債券ETF的績效表現上，近三月投資級債ETF均大漲二位數。

觀察近三月績效前十強，以大華優利美A債15有12.5%表現最好，其次是永豐10年A公司債有12.3%等，法人表示，長天期優質債券因具穩定息收與避險價值，往往成為資金避風港。

台新美A公司債20+ ETF（00942B）研究團隊指出，美國投資級公司債市場是全球規模最大、流動性最好的債券市場，其中A級債信用品質較高、違約率低，能在景氣循環與利率變動中兼顧收益與防禦。相較於公債，A級公司債可提供更具吸引力的殖利率水準；而在目前市場預期未來一年聯準會可能逐步降息之際，長天期公司債具備明顯的資本利得潛力，協助投資人在不確定環境中兼顧「收益」與「潛在利得」，穩健布局下階段債市行情。

台新美A公司債20+ ETF研究團隊表示，全球股市自4月以來大幅上漲，整體評價已偏高，短期或面臨技術性修正壓力，市場可能出現股債再平衡，債券ETF有望受惠資金轉向，吸引中長線資金提前布局。操作上，可優先布局追蹤「彭博美國20年期以上A級公司債指數」之長天期A級公司債券ETF，兼顧收益率與信用風險控管。

大華優利美A債15 ETF經理人郭修誠指出，美國當前勞動市場持續疲弱下，聯準會當前鴿派立場已相當明朗，2026年上半年有相當高的機率會開始停止縮減資產負債表，貨幣環境將更加寬鬆，相當有利債市表現，特別是長天期債券。

郭修誠分析，當前正處於利率轉折的初始起點，投資首選具備高票息特色的長天期投資等級債，可望同時受惠於「息收＋價差」雙引擎。

