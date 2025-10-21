短債商品規模「受益人」雙增

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

距離聯準會9月降息屆滿一月，隨著貨幣政策調整符合預期，市場期待至年底前還有降息可能，帶動債券市場投資氣氛。觀察投信發行不同天期的債券ETF，自降息以來在規模與受益人數的變化，持債平均年期為5年期以下短天期投等債ETF，呈現規模與受益人雙增態勢，期間規模增加近25.65億元，受益人增加657人。

群益ESG投等債0-5 （00985B）經理人謝明志表示，市場對於短天期債的配置需求仍穩健，從資金流向來看，今年至今短天期基金已流入逾2,000億美元，規模更勝長天期債基金。隨降息啟動、利率下滑後，票面利率水準相對高的短天期投等債對於資金來說又更加具備吸引力。

財富管理專家分析，聯準會9月重啟降息，帶動債券市場多頭氣氛，儘管未來雖仍有降息機會，但時程仍不易掌握，資金對於利率敏感度相對較低的短天期債配置需求仍高。觀察近期3年期美債招標情況，整體買氣熱絡，反映短天期債券相較長天期債受赤字與供給壓力影響較小，加上短天期債對於利率風險敏感度低，可說是具備利率風險與收益水準較佳的平衡，在降息循環持續與企業獲利基本面強勁下，可望持續吸引資金配置。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊指出，聯準會未來降息空間，將取決於勞動市場是否進一步惡化。

