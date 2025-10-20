快訊

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

固定收益型 美債最夯

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

聯準會降息預期與避險買盤推升美國公債續揚，十年期公債殖利率於10月16日收盤跌破4%。過去一周，淨流入整體固定收益型ETF資金101.3億美元，其中美國債市獲淨流入89.1億美元最多。由債券品質分類，投資等級債市淨流入86.7億美元，非投資等級債市淨流入9.2億美元。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，健康的企業基本面是支持美國非投資等級公司債利差維持於歷史低檔的最強有力支柱，目前大盤指數信評等級達BB級以上的成份債占比高於五成、處於歷史高檔，預估違約率仍將處低檔，大盤殖利率仍處7%左右具吸引力的水準。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，市場注意力轉向普遍預期的降息行動，而部分區域銀行欲商業貸款損失，使利差於周末前擴張，由於利率政策趨於寬鬆，信用基本面依然堅挺，市場展現出韌性。

就投資建議上，陳信逢指出，考量聯準會在通膨壓力與經濟下行風險之間，逐漸轉向降息循環，需密切關注景氣成長狀況。基於多頭格局未變、但短線震盪風險偏高，策略建議以收益打底，建構多元配置核心布局，複合資產仍為布局重心，債券則以複合債及中短天期公司債為主。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國第3季經濟成長表現超出預期，主因消費動能強勁與企業資本支出穩健。失業率與通膨雖略有上升，但幅度有限。潛在的成長助力包括資本支出增加、製造業回流、放寬監管及信貸擴張；關注失業率或通膨率是否上升可能引起經濟放緩的風險。

延伸閱讀

大陸LPR連續5個月維持不變 專家：年底前仍有降息空間

美再次降息前可把握入手時機 10月底前這幾檔債券ETF將除息

大陸新一輪降息降準將啟動

固定收益商品 有魅力

相關新聞

外資上周買亞股最愛印度 台灣被賣超28億美元

美中貿易關係緊張，外資上周對亞股買少賣多，買超以對印度買超6.5億美元最多，其次是南韓的5.6億美元、印尼的1.1億美元...

美股標的 淨流入倍增

過去一周，整體股票型ETF獲資金淨流入較前周增加93%至455.2億美元，主要為美國淨流入倍增至280.7億美元。中國、...

固定收益型 美債最夯

聯準會降息預期與避險買盤推升美國公債續揚，十年期公債殖利率於10月16日收盤跌破4%。過去一周，淨流入整體固定收益型ET...

台股基金9月定期定額衝破50萬筆 這檔近一年績效狂漲38%奪人氣王

今年4月川普解放日大殺全球股市，台股一度下挫至17,000點附近，連帶使投資人信心崩盤，造成台股基金定期定額數據在5月份...

掌握美國股債雙引擎 柏瑞投信11月3日募集美國多重資產型基金

美國近期就業與消費動能雖放緩，但經濟並未陷入衰退，企業獲利依舊維持強勁增長。柏瑞投信表示，隨著聯準會（Fed）重啟降息循...

基金定期定額連二增 科技、印度、中國大陸主題最受青睞

投信投顧公會最新公布的9月投信發行基金定期定額扣款金額統計，總金額連續兩個月增加。進一步觀察9月定期定額扣款金額前十大海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。