固定收益型 美債最夯

聯準會降息預期與避險買盤推升美國公債續揚，十年期公債殖利率於10月16日收盤跌破4%。過去一周，淨流入整體固定收益型ETF資金101.3億美元，其中美國債市獲淨流入89.1億美元最多。由債券品質分類，投資等級債市淨流入86.7億美元，非投資等級債市淨流入9.2億美元。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，健康的企業基本面是支持美國非投資等級公司債利差維持於歷史低檔的最強有力支柱，目前大盤指數信評等級達BB級以上的成份債占比高於五成、處於歷史高檔，預估違約率仍將處低檔，大盤殖利率仍處7%左右具吸引力的水準。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，市場注意力轉向普遍預期的降息行動，而部分區域銀行欲商業貸款損失，使利差於周末前擴張，由於利率政策趨於寬鬆，信用基本面依然堅挺，市場展現出韌性。

就投資建議上，陳信逢指出，考量聯準會在通膨壓力與經濟下行風險之間，逐漸轉向降息循環，需密切關注景氣成長狀況。基於多頭格局未變、但短線震盪風險偏高，策略建議以收益打底，建構多元配置核心布局，複合資產仍為布局重心，債券則以複合債及中短天期公司債為主。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國第3季經濟成長表現超出預期，主因消費動能強勁與企業資本支出穩健。失業率與通膨雖略有上升，但幅度有限。潛在的成長助力包括資本支出增加、製造業回流、放寬監管及信貸擴張；關注失業率或通膨率是否上升可能引起經濟放緩的風險。