快訊

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

美股標的 淨流入倍增

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

過去一周，整體股票型ETF獲資金淨流入較前周增加93%至455.2億美元，主要為美國淨流入倍增至280.7億美元。中國、亞洲與歐洲分別獲34.1億、72.9億與5.4億美元淨流入，日本亦重拾1.2億美元淨流入。

聯準會主席鮑爾表示未來幾月將結束縮表、暗示10月可能再降息。加上美中貿易緊張情勢緩和，激勵美股和全球股市走揚。

富蘭克林證券投顧表示，今年來全球主要股市價格已顯著上升，難免受到消息面牽動而震盪，未來一周包括美中貿易情勢、超級財報周及美國消費信貸情勢等，建議投資人採取股債兼備、多元分散策略，應對波動環境，包括核心部位首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，掌握美國經濟軟著陸及聯準會降息行情，美股首選科技、創新科技股票型基金，參與AI長線榮景。

非美元資產部分，首選全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票配置看好日本及印度股票型基金。此外，建議在投資組合中納入5~10%黃金股票型基金，分散投組多樣化。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓指出，今年美股表現板塊擴散至科技股以外，再加上聯準會重啟降息，營造各資產與產業百花齊放的有利環境，投資組合廣納股票、債券與混合資產，也聚焦於能提供穩定收益且有成長潛力標的，保持靈活才能及時把握機會。而儘管股市大盤評價面已攀高，大盤之下仍有許多估值低的優質標的，例如科技、工業、醫療與消費產業。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，近期市場目光料聚焦於企業財報，再加上考量美股已累積不小漲幅，短線或可面臨拉回風險，不過在經濟保持韌性的支持下，加上美國AI產業鏈獲利動能可望自核心技術朝朝應用層面擴散、傳統基礎建設也受益於AI需求進行轉型，獲利動能逐漸提升。

延伸閱讀

大陸LPR連續5個月維持不變 專家：年底前仍有降息空間

美再次降息前可把握入手時機 10月底前這幾檔債券ETF將除息

大陸新一輪降息降準將啟動

美中貿易情勢升溫 川普：我沒有尋求摧毀中國

相關新聞

外資上周買亞股最愛印度 台灣被賣超28億美元

美中貿易關係緊張，外資上周對亞股買少賣多，買超以對印度買超6.5億美元最多，其次是南韓的5.6億美元、印尼的1.1億美元...

美股標的 淨流入倍增

過去一周，整體股票型ETF獲資金淨流入較前周增加93%至455.2億美元，主要為美國淨流入倍增至280.7億美元。中國、...

固定收益型 美債最夯

聯準會降息預期與避險買盤推升美國公債續揚，十年期公債殖利率於10月16日收盤跌破4%。過去一周，淨流入整體固定收益型ET...

台股基金9月定期定額衝破50萬筆 這檔近一年績效狂漲38%奪人氣王

今年4月川普解放日大殺全球股市，台股一度下挫至17,000點附近，連帶使投資人信心崩盤，造成台股基金定期定額數據在5月份...

掌握美國股債雙引擎 柏瑞投信11月3日募集美國多重資產型基金

美國近期就業與消費動能雖放緩，但經濟並未陷入衰退，企業獲利依舊維持強勁增長。柏瑞投信表示，隨著聯準會（Fed）重啟降息循...

基金定期定額連二增 科技、印度、中國大陸主題最受青睞

投信投顧公會最新公布的9月投信發行基金定期定額扣款金額統計，總金額連續兩個月增加。進一步觀察9月定期定額扣款金額前十大海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。