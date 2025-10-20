美股標的 淨流入倍增

過去一周，整體股票型ETF獲資金淨流入較前周增加93%至455.2億美元，主要為美國淨流入倍增至280.7億美元。中國、亞洲與歐洲分別獲34.1億、72.9億與5.4億美元淨流入，日本亦重拾1.2億美元淨流入。

聯準會主席鮑爾表示未來幾月將結束縮表、暗示10月可能再降息。加上美中貿易緊張情勢緩和，激勵美股和全球股市走揚。

富蘭克林證券投顧表示，今年來全球主要股市價格已顯著上升，難免受到消息面牽動而震盪，未來一周包括美中貿易情勢、超級財報周及美國消費信貸情勢等，建議投資人採取股債兼備、多元分散策略，應對波動環境，包括核心部位首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，掌握美國經濟軟著陸及聯準會降息行情，美股首選科技、創新科技股票型基金，參與AI長線榮景。

非美元資產部分，首選全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票配置看好日本及印度股票型基金。此外，建議在投資組合中納入5~10%黃金股票型基金，分散投組多樣化。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓指出，今年美股表現板塊擴散至科技股以外，再加上聯準會重啟降息，營造各資產與產業百花齊放的有利環境，投資組合廣納股票、債券與混合資產，也聚焦於能提供穩定收益且有成長潛力標的，保持靈活才能及時把握機會。而儘管股市大盤評價面已攀高，大盤之下仍有許多估值低的優質標的，例如科技、工業、醫療與消費產業。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，近期市場目光料聚焦於企業財報，再加上考量美股已累積不小漲幅，短線或可面臨拉回風險，不過在經濟保持韌性的支持下，加上美國AI產業鏈獲利動能可望自核心技術朝朝應用層面擴散、傳統基礎建設也受益於AI需求進行轉型，獲利動能逐漸提升。