外資上周買亞股最愛印度 台灣被賣超28億美元

美中貿易關係緊張，外資上周對亞股買少賣多，買超以對印度買超6.5億美元最多，其次是南韓的5.6億美元、印尼的1.1億美元；賣超以對台股賣超28.5億美元最多，其他市場大都在2億美元以下。新興亞股上周漲跌互見，以南韓大漲3.8%最優，其次是印度漲1.7%。

今年以來，外資對新興亞股以買超台股63.3億美元最多，其次是南韓的35.7億美元；賣超則以對印度賣超162.6億美元最多，其次是馬來西亞的41.3億美元。今年以來，主要新興亞股以南韓漲58.9%最優，再來是越南的29.1%、台股的20.2%，但泰國跌逾8%最差。

外資已連續兩周回補印度，印度股市連三周收紅。群益印度中小基金經理人向思穎分析，印度第4季為傳統消費旺季，綜合降息遞延傳導效果發酵、所得稅減免、GST稅率調降等政策加持，加上印度、美國近日關係趨於和緩，關稅爭議有望迎來轉機，可望支撐經濟與股市。在產業配置上，看好消費、製造、國防等族群。

外資上周大賣台股，加權指數仍力守平盤。安聯投信台股團隊表示，美國利率政策方向維持寬鬆資金環境，因此仍將有助於支撐風險資產表現。就基本面來看，人工智慧（AI）需求增溫與資本支出擴大等正向展望，都是長期利多。

主動安聯台灣高息（00984A）經理人施政廷表示，台股股價淨值比來到歷史高點，評價高不見得不會漲，但波動幅度一定會拉大。投資人最好把握成長與穩健並重的布局原則，不要將全部資產集中在特定單一產業，並在投資組合中納入股息因子，以降低波動度。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易指出，台股今年已16度改寫指數高點，市場樂觀氣氛濃厚，熱錢行情可望持續升溫。在操作策略上，在波段上漲逾萬點後，面對美國超級財報季，投資人可減碼評價偏高個股，並布局評價偏低的潛力股，以掌握市場快速輪動所浮現的契機。