快訊

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

外資上周買亞股最愛印度 台灣被賣超28億美元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美中貿易關係緊張，外資上周對亞股買少賣多，買超以對印度買超6.5億美元最多，其次是南韓的5.6億美元、印尼的1.1億美元。 （路透）
美中貿易關係緊張，外資上周對亞股買少賣多，買超以對印度買超6.5億美元最多，其次是南韓的5.6億美元、印尼的1.1億美元。 （路透）

美中貿易關係緊張，外資上周對亞股買少賣多，買超以對印度買超6.5億美元最多，其次是南韓的5.6億美元、印尼的1.1億美元；賣超以對台股賣超28.5億美元最多，其他市場大都在2億美元以下。新興亞股上周漲跌互見，以南韓大漲3.8%最優，其次是印度漲1.7%。

今年以來，外資對新興亞股以買超台股63.3億美元最多，其次是南韓的35.7億美元；賣超則以對印度賣超162.6億美元最多，其次是馬來西亞的41.3億美元。今年以來，主要新興亞股以南韓漲58.9%最優，再來是越南的29.1%、台股的20.2%，但泰國跌逾8%最差。

外資已連續兩周回補印度，印度股市連三周收紅。群益印度中小基金經理人向思穎分析，印度第4季為傳統消費旺季，綜合降息遞延傳導效果發酵、所得稅減免、GST稅率調降等政策加持，加上印度、美國近日關係趨於和緩，關稅爭議有望迎來轉機，可望支撐經濟與股市。在產業配置上，看好消費、製造、國防等族群。

外資上周大賣台股，加權指數仍力守平盤。安聯投信台股團隊表示，美國利率政策方向維持寬鬆資金環境，因此仍將有助於支撐風險資產表現。就基本面來看，人工智慧（AI）需求增溫與資本支出擴大等正向展望，都是長期利多。

主動安聯台灣高息（00984A）經理人施政廷表示，台股股價淨值比來到歷史高點，評價高不見得不會漲，但波動幅度一定會拉大。投資人最好把握成長與穩健並重的布局原則，不要將全部資產集中在特定單一產業，並在投資組合中納入股息因子，以降低波動度。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易指出，台股今年已16度改寫指數高點，市場樂觀氣氛濃厚，熱錢行情可望持續升溫。在操作策略上，在波段上漲逾萬點後，面對美國超級財報季，投資人可減碼評價偏高個股，並布局評價偏低的潛力股，以掌握市場快速輪動所浮現的契機。

延伸閱讀

才說全面壓制…印度自研導彈向中PL-15取經 網：口嫌體正直

台積電收1,480元 台股勁揚386點收27,688點 盤中、收盤同創新高

台股大多頭不變！直雲看好鴻海「還有一大段」：緯創、廣達...老AI就是未來

安聯投信：三面俱佳將有利台股後市

相關新聞

外資上周買亞股最愛印度 台灣被賣超28億美元

美中貿易關係緊張，外資上周對亞股買少賣多，買超以對印度買超6.5億美元最多，其次是南韓的5.6億美元、印尼的1.1億美元...

美股標的 淨流入倍增

過去一周，整體股票型ETF獲資金淨流入較前周增加93%至455.2億美元，主要為美國淨流入倍增至280.7億美元。中國、...

固定收益型 美債最夯

聯準會降息預期與避險買盤推升美國公債續揚，十年期公債殖利率於10月16日收盤跌破4%。過去一周，淨流入整體固定收益型ET...

台股基金9月定期定額衝破50萬筆 這檔近一年績效狂漲38%奪人氣王

今年4月川普解放日大殺全球股市，台股一度下挫至17,000點附近，連帶使投資人信心崩盤，造成台股基金定期定額數據在5月份...

掌握美國股債雙引擎 柏瑞投信11月3日募集美國多重資產型基金

美國近期就業與消費動能雖放緩，但經濟並未陷入衰退，企業獲利依舊維持強勁增長。柏瑞投信表示，隨著聯準會（Fed）重啟降息循...

基金定期定額連二增 科技、印度、中國大陸主題最受青睞

投信投顧公會最新公布的9月投信發行基金定期定額扣款金額統計，總金額連續兩個月增加。進一步觀察9月定期定額扣款金額前十大海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。