經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
9月份台股基金定期定額扣款筆數排行榜前五名。（資料來源：投信投顧公會、CMoney，近一年績效統計期間至2025/10/16，為主級別基金）
今年4月川普解放日大殺全球股市，台股一度下挫至17,000點附近，連帶使投資人信心崩盤，造成台股基金定期定額數據在5月份大幅縮水。不過，近期台股攀升至27,000點，投資人信心回籠，定期定額熱潮迅速回升，9月台股基金定期定額扣款筆數衝破50萬筆，創5月以來的單月新高。其中，統一奔騰基金近1年來績效漲幅超過38%，吸引投資人熱情追捧，成為9月唯一扣款數超過3萬筆的台股基金，穩居台股基金人氣王。

投信投顧公會統計顯示，9月份台股基金定期定額扣款筆數快速攀高達50萬1,814筆，扣款金額約29.15億元，這兩項數據都是今年5月以來的單月新高紀錄；換算後平均每筆扣款金額逾5,800元，為今年以來單月最高紀錄。其中人氣最高的就是統一奔騰基金，9月定期定額扣款數多達30,095筆；第二至第五名的9月扣款數也都在2萬筆以上，依序分別為國泰中小成長基金、安聯台灣科技基金、統一黑馬基金和國泰小龍基金。

根據CMoney統計至10/16為止，近1年來統一奔騰基金漲幅超過38.4%，在上述5檔台股基金中獨佔鰲頭，成為穩居台股基金人氣王的關鍵。統一投信台股研究團隊指出，台積電法說會明確指出AI需求持續攀升，預期將為台股相關供應鏈注入成長動能，持續看好台股第4季表現。

統一投信台股研究團隊提醒，由於近期股市漲幅較大，且受美國政府關門、中美貿易衝突等雜音干擾，短線上恐震盪加劇；投資人宜以定期定額布局台股基金或主動式ETF，避免追高殺低，穩步建立持股部位，才有機會掌握台股後續成長動能。

台股 定期定額

相關新聞

台股基金9月定期定額衝破50萬筆 這檔近一年績效狂漲38%奪人氣王

今年4月川普解放日大殺全球股市，台股一度下挫至17,000點附近，連帶使投資人信心崩盤，造成台股基金定期定額數據在5月份...

掌握美國股債雙引擎 柏瑞投信11月3日募集美國多重資產型基金

美國近期就業與消費動能雖放緩，但經濟並未陷入衰退，企業獲利依舊維持強勁增長。柏瑞投信表示，隨著聯準會（Fed）重啟降息循...

基金定期定額連二增 科技、印度、中國大陸主題最受青睞

投信投顧公會最新公布的9月投信發行基金定期定額扣款金額統計，總金額連續兩個月增加。進一步觀察9月定期定額扣款金額前十大海...

固定收益商品 有魅力

今年上半年資金流出債券產品，主要是因為利率前景不明、關稅產生不確定因素、新台幣急升。不過，隨著美國聯準會（Fed）重啟降...

美科技型商品紅不讓 法人看好AI前景 建議逢低布局

AI熱潮持續燃燒，近期最受市場矚目的莫過於OpenAI與科技龍頭廠的擴大合作。

投資基金 把時間變朋友

近年來，在國人對數位金融需求不斷擴增推進下，基金平台多元化發展，買基金理財的管道愈趨便利。在理財資訊爆炸、投資工具與管道...

