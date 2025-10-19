固定收益商品 有魅力

今年上半年資金流出債券產品，主要是因為利率前景不明、關稅產生不確定因素、新台幣急升。不過，隨著美國聯準會（Fed）重啟降息循環、匯率趨穩、加上美股及台股迭創歷史新高，在在提升固定收益產品的吸引力。

投資人到9月總算等到Fed降息，這是Fed在今年首次降息，市場預期年底前還可能降息兩次，每次各1碼（即0.25個百分點）。雖然美國政府關門導致重要經濟數據延後公布，但貝萊德智庫認為，市場仍會尋找民間數據等其他指標，來判斷經濟前景。如果勞動市場降溫，有利Fed降息。

第2季新台幣強升，債券ETF淨值急跌，8月以後緩步回升，逐漸收復5月的部分失土。法人分析，Fed如果持續降息，現在布局債券可以鎖住較高收益，而且未來還可望受惠於降息產生的資本利得。

另外，以人工智慧（AI）為主的科技股帶動台股及美股走強，居高思危的情緒提高，部分資金獲利了結，部分資金則持續在場外觀望，轉進貨幣市場基金或債券相關產品。以指標投資等級債ETF、金融債ETF、長天期公債ETF等來看，最近資金流向都由負轉正。

FT金融債10+（00986B）經理人洪慧珊指出，投資金融債的保障程度高於金融股，因為求償順位優先、債息固定，收益穩定性更高。依據歷史經驗，在降息期間，金融債的表現勝過長天期美債、長天期投資級債、新興市場債等。

CMoney統計，台股ETF連三個月淨流出，債券ETF則是連續三個月淨流入，與上半年呈相反趨勢。聯博投信指出，9月整體債券ETF吸金211億元，但公債ETF仍失血，資金主要流向投資等級債券ETF。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕分析，由於投等債整體殖利率仍具吸引力，企業基本面雖轉弱卻維持穩健，預期投等債後續表現有望受惠於Fed降息。