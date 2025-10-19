基金定期定額連二增 科技、印度、中國大陸主題最受青睞

投信投顧公會最新公布的9月投信發行基金定期定額扣款金額統計，總金額連續兩個月增加。進一步觀察9月定期定額扣款金額前十大海外股票基金，以科技、印度、中國等主題最受青睞，上榜產品包括統一全球新科技、復華全球物聯網科技、群益印度中小、瀚亞印度、國泰中國內需增長等基金。

受惠於美國關稅政策陸續揭曉、不確定性下降、聯準會如市場預期在9月降息1碼，以及AI議題持續發酵等因素帶動下，部分股市更刷新歷史新高紀錄，連帶投信發行之海外股票基金的投資熱度也同步提升。以定期定額扣款金額來看，8月定期定額扣款金額自7月的11.74億元提升至近11.88億元、9月則再提高至12.37億元。

群益印度中小基金經理人向思穎表示，雖然印度與美國間的關稅協商仍在進行中，不過隨市場已陸續反應關稅影響，加上印度政府也釋出多項利多政策，可望為經濟與股市表現提供支撐。

在貨幣政策方面，基於今年印度南部的降雨量有望達長期平均的106%，有助於食物價格續降，加上信貸寬鬆政策令銀行流動性改善，銀行放貸成長性止跌，10月初印度央行利率會議也上修經濟成長率預估值，並預估今年還有1碼的降息空間，對股市而言屬正面訊息。

在企業獲利方面，GST稅率調降貢獻印度企業獲利成長約1%，同時外資券商也大幅上修獲利展望，營運動能已觸底回升，資金面來看，內資仍持續流入，近期國際AI大廠也宣布將大舉投資印度，亦有望引導外資回補印度股市，資金動能方面仍可期待。綜合前述條件，印度股市中長期投資前景仍值留意，產業配置上，考量GST稅率調降，看好必須與可選性消費族群表現，此外，受惠於新訂單的國防股與設備升值電力股亦可關注。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，美國政府關門、中美於APEC會議前貿易談判交鋒、美股第3季財報公布期開始，使短線股市可能較為震盪，但中長線走高態勢不變。

聯準會正處於降息循環，美股企業獲利保持成長，資金面及基本面皆有利股市向上。AI基礎建設仍呈現高速增長，市場需求強勁使AI投資動能有望延續至明年，帶動相關類股營運表現。AI對電力的高需求，則有望使電力相關供應鏈受惠，包括電力設備及核能等類股。