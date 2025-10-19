投資基金 把時間變朋友

近年來，在國人對數位金融需求不斷擴增推進下，基金平台多元化發展，買基金理財的管道愈趨便利。在理財資訊爆炸、投資工具與管道日益多元的大環境中，如何選好基金、用好方法，並以紀律與耐性把小錢累積成大財富，成了許多投資人最在意的課題。

根據投信投顧公會統計，截至今年8月底，跨國投資組合平衡型基金整體規模已近1,600億元；在全球主要市場紛紛來到相對高點之際，平衡型組合基金仍屬少數持續呈現淨流入的資產類別，顯示以收益打底、在相對高檔從容布局的雙收策略，正逐步獲得投資人青睞。

安聯投信表示，投資理財最大的關鍵在於「選好基金與策略」，其次是如何維持紀律，讓「時間」成為好朋友、讓「紀律投資」為資產堆疊帶來複利效果。

以多元發展的基金平台為例，不僅提供更廣泛的投資機會，也簡化投資流程、降低門檻，協助民眾更輕鬆參與基金投資，並可依風險偏好與目標精準挑選適合標的，已然成為探索便捷投資的重要途徑。

近期，全球主動式基金專家「安聯投信」攜手「好好證券」與全支付「電支雞」，共同拓展數位理財通路；投資人除可在好好證券平台進行進階配置外，也能透過與好好證券「電支雞」服務，每日從零錢消費中自動投資。此「化零為整」的機制，嗶一下支付，「做到邊消費邊投資」，幫自己輕鬆理財。

投資人透過好好證券平台申購安聯投信全系列基金，不僅開戶流程全線上化、操作介面直覺友善，更享全平台「永久申贖 0 手續費」優惠，讓每一分投入更專注於資產累積。

此外，在選好基金之上，如何打好底也很重要。安聯投信建議，不妨鎖定適合作為核心打底的平衡型組合基金，透過「收益 + 成長」的雙收策略，由專業團隊視市場變化靈活配置不同資產類別，例如股債混合與產業主題配置等。

此一做法有助投資人在景氣循環的起伏中，一方面追求較穩定的現金流，另一方面亦能掌握市場成長契機。對需要定期現金流的投資人，市場亦提供不同配息機制，可作為日常開銷補充；而偏好長期增值的投資人，則可選擇配息再投入，以期持續滾動資產規模。