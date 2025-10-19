全球市場觀測站／Fed唱鴿 投等債強漲

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美中貿易爭端再起，即使美股財報季表現不錯，科技股亦續傳正面訊息，上周股市仍較為震盪。

債市則是受惠於聯準會主席鮑爾暗示降息，再加上股市震盪，美債殖利率走低，投資級債券的漲勢領先。

鮑爾14日在美國商業經濟協會（NABE）活動發表演說，暗示聯準會可能在未來幾個月停止縮減資產負債表，並表示勞工市場前景惡化，加深市場對降息的期待。

野村投信表示，美中貿易緊張情勢加劇，即使美中雙方均表達持續協商的意願，但仍有不確定性。此外，美國又有地區性銀行爆出壞帳問題，衝擊股市投資信心，避險需求使資金湧入債市，美國10年期公債殖利率跌至4%以下，推升債市表現。

上周投資級債券表現相對突出。野村投信指出，由於聯準會至2025年底仍有繼續降息空間，美債殖利率有機會持續下行，投資級公司債對於利率的敏感度高，且殖利率優於公債，前景持續樂觀。

以2018~2019年以及2023~2024年美債殖利率大幅下滑期間，美國投資級債報酬優於中天期美公債，遠高於短天期美公債，顯示投資級公司債在公債殖利率下降期間，債券價格具有成長潛力。

殖利率 公債

基金定期定額連二增 科技、印度、中國大陸主題最受青睞

投信投顧公會最新公布的9月投信發行基金定期定額扣款金額統計，總金額連續兩個月增加。進一步觀察9月定期定額扣款金額前十大海...

台積法說報喜 高含「積」ETF打強心針 0052、0050等將受惠

台積電（2330）上周舉辦法說會，董事長魏哲家指出，由於強勁的AI需求，預計2025年全年營收以美元計，年增幅將接近30...

美科技型商品紅不讓 法人看好 AI 前景 建議逢低布局

AI熱潮持續燃燒，近期最受市場矚目的莫過於OpenAI與科技龍頭廠的擴大合作。

00986B開募 聚焦金融債

在市場高檔震盪、投資人尋求穩健收益之際，富蘭克林華美投信宣布今（20）日起募集FT金融債10+（00986B），鎖定全球...

投資基金 把時間變朋友

近年來，在國人對數位金融需求不斷擴增推進下，基金平台多元化發展，買基金理財的管道愈趨便利。在理財資訊爆炸、投資工具與管道...

