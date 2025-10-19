美科技型商品紅不讓 法人看好 AI 前景 建議逢低布局

AI熱潮持續燃燒，近期最受市場矚目的莫過於OpenAI與科技龍頭廠的擴大合作。

科技巨頭大力投資AI，帶動國內美國科技ETF股價勁揚，包括台新標普科技精選（009807）、國泰北美科技、中信NASDAQ等六檔美國科技ETF近三月大漲二位數。

法人表示，以OpenAI為中心的AI永動機行情剛剛開始，建議優先布局追蹤「標普科技精選行業指數」的標普科技精選ETF，範圍橫跨AI晶片、雲端基礎設施、IT服務、應用軟體、半導體製造等AI關鍵領域。

台新標普科技精選ETF研究團隊表示，美中因稀土出口管制貿易戰再起，但是隨後市場認為川普態度最終將放緩並且寄望10月底川習會後行情能因雙方能因貿易爭端的緩解而迎來新一波上攻，10月9日至15日美股雖有波動，但那斯達克綜合指數僅小跌1.5%，標普500僅小跌0.9%，顯現股票市場韌性。

台新標普科技精選ETF研究團隊指出，美國科技股的AI循環交易為市場交易的主軸，依據BOA對經理人的部位調查結果，雖然現在市場雜音多，但專業法人仍然不想錯過AI行情而將手中現金比例降至不到4%，主要因為OpenAI與各大資訊科技廠的合作及投資規模數以千億美元計。

而OpenAI、輝達及甲骨文的循環交易能將需求從假設轉化為產能配置的剛性支撐，而後將大幅支撐資訊科技廠的收入，使2027年的財測大幅躍進。在AI輪漲以及聯準會啟動降息循環環境下，高成長性的資訊科技股仍為市場投資主軸，建議投資人逢低布局美國科技股ETF。

中信NASDAQ ETF經理人王建武指出，追蹤Nasdaq 100指數的中信NASDAQ因為成分股完整覆蓋美股成長龍頭，今年來績效表現亮眼。

隨著降息環境帶動資金回流風險資產、AI投資進入高速成長階段，Nasdaq 100所代表的科技龍頭與創新企業，具備全球最強的EPS成長動能與自由現金流優勢，有望成為下一波的行情主軸。