00986B開募 聚焦金融債

經濟日報／ 張瀞文

在市場高檔震盪、投資人尋求穩健收益之際，富蘭克林華美投信宣布今（20）日起募集FT金融債10+（00986B），鎖定全球頂級金融機構債券，為投資人提供兼具防禦性與收益性的資產配置新選擇。

美國銀行財報日前公布第3季淨利息收入達140億美元，資本適足率維持在高檔，展現大型金融機構的營運韌性。相較之下，區域銀行持續面臨資產品質惡化與流動性壓力，凸顯金融產業內部分化趨勢加劇。

00986B經理人洪慧珊指出，自2008年金融海嘯後，全球系統性重要銀行（G-SIBs）在更嚴格的監管框架下，資本結構與風險管控能力已大幅提升。標準普爾統計，投資級金融債的歷史違約率僅0.61%，遠低於整體投資級公司債的1.5%，在市場波動加劇時更能發揮資產保護功能。

隨著美國聯準會（Fed）政策立場轉向溫和，市場對降息預期升溫，長天期優質債券的投資價值重新受到關注。ICE數據顯示，在2023年至2025年的降息環境中，投資級金融債指數報酬率達13.65%，表現優於美國長天期公債及一般投資等級債券。

洪慧珊指出，挪威主權基金、台積電等國際知名投資機構均將金融債列為核心配置，反映專業法人認同此類資產的長期價值。在當前市場高檔震盪格局下，具備穩健收益特性的金融債更成為資金避風港。

看準金融債投資商機，富蘭克林華美投信將於今日至23日公開募集FT金融債10+（00986B）。這檔ETF追蹤ICE TPEx 10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數，專注投資摩根大通、高盛、富國銀行等全球頂級金融龍頭發行的長天期債券，並排除體質較弱的區域銀行。

00986B採月配息機制，發行價10元，預計11月正式掛牌交易。富蘭克林華美投信表示，該ETF讓投資人能以低門檻參與全球優質金融債市場，在降息周期中掌握資本利得與穩定現金流雙重收益。

