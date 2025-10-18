四檔多重資產基金近期募集 透過不同方式強化收益

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

投信近期新募四檔多重資產基金，透過種種方式強化收益，讓現金流也更加多元化，以因應股市短期漲幅已高、不確定因素仍多的金融環境。

鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金將於10月20日開募，布局美國成長股追求成長，透過高息股及風險債券來掌握股債收益，以短天期美國公債與投資等級債券來對抗波動，並且以賣出賣權來增加權利金收益。

中國信託策略優利多重資產基金將於10月27日開募，這是中國信託投信第五檔多重資產基金。新募基金的投資組合中，被動式掩護性買權ETF比重達40%，為同業最高，債券及高息股則各占30%。

柏瑞美利堅多重資產收益基金、聯邦日本收益成長多重資產基金則都於11月3日開募。其中，柏瑞美利堅多重資產收益基金的美國科技股占40%，美國公債及非投資等級債各30%，特色是可布局美國股債掩護性買權（主要為ETF），是國內第一檔可投資債券掩護性買權的產品。

至於聯邦日本收益成長多重資產基金，除了布局日本優質龍頭企業股票、日本高信評企業美元債之外，又布局日本不動產投資信託基金（REITs），希望能兼顧收益與資本利得。

